Dakong rally batok kurapsiyon mahitabo sa Plaza Independencia

Gipanglantawan nga dugokon sa daghang mga tawo ang himuong lihok protesta sa lainlaing hugpong sa katilingban nga gitawag og “Rally Batok Kurapsyon” nga ipahigayon karong Dominggo, Septiyembre 14, 2025, sa Plaza Independencia.
Kini tungod sa nahitabong halapad nga kurapsiyon sa flood control project.
Tungod niini, si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), mibutyag nga nag-andam na sila og mga personnel nga ipakatap sa mao nga adlaw nga gikan sa Traffic Enforcement Unit ug Intelligence Unit nga maniid sa mga dautang elemento nga mosakay sa panahon.
Wala hinuon mohatag og numero si Figueroa kon pila ka polis ang iyang ipakatap apan iya nang gimanduan ang police station commanders nga mag-andam og ubay-ubay nga mga personnel aron i-augment kon gikinahanglan gawas sa mga sakop sa Civil Disturbance Management (CDM).
Masaligon si Figueroa nga walay mahitabong kasamok sanglit iya nang nasaksihan ang mga raliyesta sa Siyudad sa Sugbo nga hapsay mohimo og lihok protesta itandi sa laing lugar sa Pilipinas.
Apan bisan pa niini, dili sila mokompiyansa ug kanunay silang mangandam kon ugaling adunay mahitabong kasamok, hilabina kay ilang gituohan nga usa kini ka dakong rally ug daghan nga mangapil niini.
Si Police Brigadier General Redrico Maranan, ang director sa Police Regional Office 7, sa iyang bahin nibutyag nga ipatuman nila ang maximum tolerance atol sa rally.
Awhag lang niya sa mga mosalmot sa maong rally nga dili babagan ang karsada aron nga dili mabalda ang dagan sa trapiko.
Giawhag ni Maranan ang mga raliyesta nga sundon lang ang lagda sa siyudad sama sa dili pagguba sa mga butang nga naa sa publikong lugar ug ang pagsunog og bisan unsa sama sa effigy ug ligid. / AYB