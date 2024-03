Dakong usbaw sa presyo sa lana ipatuman

Taliwala sa gipaabot nga pagpanon og biyahe sa katawhan sa Semana Santa, gipahibalo sa mga kompaniya sa petrolyo sa Lunes, Marso 25, 2024, ang usa ka dako nga pagsaka sa presyo sa lana.

Sa ilang tagsa-tagsa ka advisories, ang Pilipinas Shell, Seaoil, Cleanfuel ug Caltex nagkanayon nga adunay P1.40 matag litro nga umento sa diesel, P2.20 matag litro sa gasolina ug P1.30 matag litro sa kerosene.

Ang Pilipinas Shell, Sea­oil ug Caltex mopatuman sa price adjustment sa alas 6 sa buntag sa Martes, Marso 26, samtang ang Cleanfuel moepekto sa alas 4:01 sa hapon.

Ang ubang mga kompaniya sa lana gipaabot usab nga mopatuman sa sama nga adjustment sa presyo sa mga produkto sa gasolina.

Sa sayo pa, si Department of Energy-Oil Industry Management Bureau Director III Rodela Romero niingon nga ang pag-usbaw nagagumikan sa espekulasyon nga nagli­bot sa epekto sa bag-ohay nga pag-atake sa Ukraine sa dagkong tulo ka mga refinery sa Russia, pagkunhod sa mga eksport sa krudo sa Iraq, dakong pagkuha gikan sa US nga krudo ug mga stockpile sa gasolina , ug ang mas taas nga panginahanglan ug pagtubo sa ekonomiya sa US ug China. / TPM / SunStar Philippines