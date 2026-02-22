Dakop batok saba nga tambutso, hingusgan

Pahugtan na sa Land Transportation Office (LTO)-7 ang operasyon batok sa mga sakyanan nga naggamit og modified mufflers o bora-bora nga wala nahaum sa balaod sugod karong adlawa, Lunes, Pebrero 23, 2026.
Sa usa ka pamahayag, ang LTO-7 nagkanayon nga kini nga lakang agi og pagsunod sa kamandoan gikan sa Office of the Assistant Secretary alang sa mas estrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon sa kasaba sa sakyanan ug sa dili awtorisado nga pag-usab sa tambutso.
Gihimo kini human makadawat ang main office og daghang reklamo mahitungod sa mga sakyanan ug motorsiklo sa mga publikong dalan nga nagmugna og saba ug makahasol nga tingog.
Nagpahimangno ang mga awtoridad nga ang mga motorsiklo ug uban pang sakyanan nga makit-an nga naggamit og ilegal o sobra ka saba nga tambutso pagadakpon ug silotan ubos sa kasamtangang mga balaod.
Ang lakang sa pagdili sa pag-usab sa muffler sa mga sakyanan nakalatid sa Memorandum MVL-2026-025 nga gipirmahan ni LTO Chief Assistant Secretary Markus Lacanilao nga gitumong ngadto sa tanang buhatan ug opisyal sa tibuok nasud.
Gisubli sa ahensya ang Section 34 sa Republic Act No. 4136, o ang Land Transportation and Traffic Code, diin gimando niini nga ang mga tambotso sa sakyanan dili angay usbon o tangtangon.
Dugang pa, gipahinumdoman ang publiko sa Section 5.2.7 sa Department Order No. 2010-32, nga nagdili sa pag-usab (modify) sa mga tambotso. / DPC