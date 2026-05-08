Dakop sa basura sa CBRT stations, pahugtan

Multa ang mapaabot sa mga hugawan human aprobahi sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang pag-deploy og mga tigpatuman sa sanitasyon nga moisyu og citation ticket sa mga masakpang magpataka og labay og basura sa mga estasyon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT).
Usa ka gisugyot nga resolusyon nga gipasaka sa konseho sa nag-awhag sa Cebu City Environmental Sanitation and Enforcement Team (Ceset) sa pag-deploy og mga sakop sa tanang estasyon sa BRT aron mopahamtang og silot sa mga molapas sa balaod sa pagpanglabay og basura.
Ang maong lakang nga gipangamahanan ni Konsehal Jose Lorenzo “Joy” Abellanosa, nagtinguha og mas estrikto nga pagpatuman taliwala sa mga taho sa nag-awas nga mga basurahan ug dili husto nga segregation sa basura sa mga estasyon nga nagsilbi karon nga loading ug unloading points para sa mga PUJ ug uban pa nga PUV.
Ubos sa maong sugyot, ang mga sakop sa Ceset dili lang ipangdestino sa maong mga dapit, kundi hatagan sab og awtoridad nga moisyu og citation tickets sa bisan kinsa nga masakpan nga maglabay og basura.
Sumala ni Abellanosa, kini nga inisyatiba nagsuporta sa tinguha sa siyudad nga mahuptan ang kalimpyo ug disiplina sa palibot, ilabi na sa mga transport hub nga dagsaan sa mga tawo sukad sa partial rollout sa CBRT.
Ang resolusyon naghisgot sa kabalaka nga ang pagsaka sa gidaghanon sa mga pasahero sa mga estasyon sa BRT nisangpot sa mas daghang basura.
Nasaksihan na sa pipila ka dapit ang mga nag-awas nga basurahan ug kakuwang sa disiplina sa paglainlain sa basura.
“Improper waste management poses risks to public health, contributes to environmental degradation, and undermines the city’s solid waste management program,” sumala sa resolusyon nga nagbase sa Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000.
Kini nga sugyot niabot pipila ka bulan human nagsugod ang partial operations sa CBRT niadtong Marso 13, 2026.
Sa pagkakaron, limitado pa ang mga rota ug estasyon samtang gitiwas ang ubang imprastraktura.
Gigamit sab ang ubang estasyon isip temporaryong loading zones sa mga PUJ aron matubag ang panginahanglan sa mga sumasakay.
Gitataw ni Abellanosa nga ang pagmentinar sa kalimpyo sa mga estasyon mahinungdanon aron maseguro nga ang sistema sa BRT magpabilin nga hapsay ug molungtad sa taas nga panahon.
Ang maong resolusyon ipadala na ngadto sa Opisina sa Mayor, sa Ceset, ug uban pang hingtungdan nga ahensiya alang sa dinalian nga aksiyon. / CAV