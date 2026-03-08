Dakop sa counterflow, pahugtan

Gipahimangnuan sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang mga motorista kabahin sa pag-counterflow sa kadalanan dungan sa pag-ingon nga kini nga binuhatan dili lang magdala og multa ug silot, kon dili makabutang usab sa kakuyaw sa kinabuhi sa mga drayber ug sa pedestrians.
Gipahugtan sa ahensya ang pagpanakop batok sa counterflow ug uban pa nga susamang kalapasan, hilabi na sa mga drayber sa motor sa tibuok Dakbayan sa Sugbo.
Atol sa tigom sa Traffic Management Committee sa dakbayan niadtong Marso 6, 2026, gipahinumdoman sa mga opisyal ang mga motorista nga likayan ang pagmaneho sa wala nga bahin sa dalan.
Sumala sa mga opisyal, kini nga kalapasan mahimong hinungdan sa panagbangga sa magsugat nga mga sakyanan hilabi na sa mga hagip-ot o huot nga mga dalan.
Gipasabot sa ahensya nga ang counterflowing mahimong isipon nga "shortcut" alang sa ubang mga drayber, apan makabalda kini sa normal nga dagan sa trapiko ug nagpataas sa risgo sa aksidente.
Nanawagan ang CCTO sa mga drayber nga sundon ang saktong lane discipline ug tumanon ang mga lagda sa trapiko aron malikayan ang mga disgrasya sa dalan. / EHP