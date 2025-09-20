Dakop sa trak nga lapukon og ligid miubos

Nikunhod ang gidaghanon sa mga trak nga dunay lapukon nga ligid nga nadakpan sa Mandaue City human gipatuman sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue (TEAM) ang hugot nga kampanya.
Matod ni Hyll Retuya, hepe sa TEAM, nikunhod gikan sa 8-10 ka trak matag adlaw ngadto sa mas gamay pa ang gidaghanon sa mga nalapas.
Kini tungod kay nadisiplina na ang mga drayber ug gihinluan na nila ang ilang ligid sa dili pa mobiyahe.
Bisan pa niini, girekomendar sa TEAM nga dugangan ang multa sa paglapas gikan sa P2,000.
Nagtuo si Retuya nga dili igo ang kasamtangang multa aron mahadlok ang mga malapason.
Gipaabot nga mahisgutan kini sa konseho ug sa traffic board sulod karong tuiga.
Kadaghanan sa mga trak nga maoy hinungdan sa problema sa lapok naggikan sa mga yarda sa Umapad.
Giklaro usab ni Retuya nga walay pabor-pabor sa pagpatuman sa balaod ug tanang makalapas dakpon bisan unsa pa man nga kompanya. / ABC