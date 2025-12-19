Dalaga gihinol sa sr. citizen gikan mikubra og pension

Gidakop ang usa ka 67-anyos nga senior citizen human gipasanginlang nanguot sa kinatawo sa 16-anyos nga dalagita sulod sa usa ka traysikol niadtong Huwebes sa gabii, Disyembre 18, 2025, sa Toledo City Public Market.
Ang suspek giila nga si alyas Pedot, minyo, ug residente sa Brgy. Captain Claudio, samtang ang biktima mao ang 16-anyos nga si alyas Lika, usa ka Grade 10 student sa St. Bernard National High School.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente sa alas 4:30 sa hapon samtang ang biktima nagsakay sa luyo nga bahin sa traysikol padulong sa Brgy. Capitan Claudio.
Ang suspek nga giingong hubog niadtong tungora, nitapad sa paglingkod sa biktima ug kalit nga nanguot ug naggunit sa pribadong bahin sa lawas sa dalagita, lakip na ang dughan niini.
Tungod sa tumang kahadlok, wala makasinggit ang biktima apan nakahimo kini sa pag-text sa iyang classmate aron mangayo og tabang.
Ang maong classmate mao nay nipahibalo sa inahan sa biktima mahitungod sa na-hitabo.
Dali nga ni-report ang biktima ug ang iyang inahan sa Toledo City Police Station sa alas 7:00 sa gabii.
Sa gipahigayon nga follow-up operation sa mga awtoridad, natultolan ang suspek sa iyang panimalay ug positibong giila sa biktima, hinungdan sa pagkaposas niini alas 9:00 sa gabii sa Toledo Public Market, Brgy. Poblacion. Nasayran sa kapulisan nga ang suspek gikan pa nagkobra sa iyang pension didto sa Poblacion.
Giingong nag-inom pa kini sa wala pa mouli, apan sa pagsakay niini sa traysikol, iyang gitripingan ug giabusohan ang biktima. / GPL