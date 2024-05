Dalaga miangkong rape tumo-tumo; kaso gibasura

TUMO-TUMO ra diay sa usa ka 16 anyos nga dalaga ang iyang alegasyon nga gi-rape siya sa usa ka glass installer niadtong Mayo 15, 2024 sa Barangay Catarman, lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo.

Iya kining giangkon pinaagi sa usa ka suwat aron pagklaro sa tanan human gidakop ug gibilanggo sa kapulisan sa lungsod si Carl Dave Talotalo Cañares, 28, minyo, taga Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.

"I......would like to apologize to the defendant Carl Dave Cañares and his family," matod sa dalaga sa iyang suwat ngadto sa Office of the Provincial Prosecutor.

Matod niya nga siya "decided not to continue with the case because it was not real and nothing happened."

Siya nipasabot nga iya kadtong nahimo tungod kay emusyonal siya niadtong higayuna tungod sa iyang personal nga problema tali sa iyang pamilya ug uyab.

"I would like to apologize to everyone," dugang niya.

Tungod niini, gibasura ni Assistant Provincial Prosecutor Julius Torreon Ompad ang kaso nga rape nga gipasaka sa kapulisan sa Lungsod sa Liloan nga giuyonan usab ni Provincial Prosecutor Vistal Cutaran sa Mayo 19, 2024.

Gimandoan gilayon ang kapulisan sa provincial prosecutor sa pagbuhi kang Cañares human giluwatan ang hukom. (REV)