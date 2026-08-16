Dalaga miapil sa fun run, naligsan

Usa ka dalaga nga misalmot sa gipahigayon nga fun run ang naangol human nabanggaan sa Honda Civic nga matod pa nilikay sa gisundan nga sakyanan alas 3:40 sa kaadlawon, Sabado, Agusto 15, 2026, sa Tesda Flyover, Archbishop Reyes Avenue, habig sa Barangay Lahug sa dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Mary Gabriele Gargar, 18, taga Barangay Canduman, siyudad sa Mandaue.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, nasayran nga samtang nagdagan ang biktima subay sa rota sa fun run kalit lang siya nga nadasmagan sa awto nga niresulta sa iyang pagkalamba sa sementado nga karsada.
Ang maong sakyanan gimaneho ni Gudmundur Alfredson, 21, taga Upper Banawa, Barangay Guadalupe sa siyudad sa Sugbo.
Matod ni Alfredson nga nagsunod siya sa usa ka sakyanan ug nilikay siya niini paingon sa tuo aron dili siya mabangga apan iya na hinuon nga naigo ang babaye nga misalmot sa maong fun run.
Dali nga gidala sa ambulansiya ang biktima sa pribadong tambalanan nga nag-standby sa lugar.
Gikustodiya na sa TEU ang nakabangga sa biktima og giandaman na og kasong reckless imprudence resulting in physical injury. / AYB