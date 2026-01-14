Dalaga napagan sa pagpamusil

Samdan ang usa ka 48-anyos nga lalaki ug usa ka 16-anyos nga dalaga human sila gipamusil sa wala pa mailhing mga tawo sa Ponce 2, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo niadtong Martes sa gabii, Enero 13, 2026.
Giila ang giingong target sa pagpamusil nga si alyas Rene, molupyo sa maong dapit samtang ang naangin nga biktima usa ka tinun-an sa Carreta National High School ug lumulupyo sa Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nahitabo ang insidente alas 7:00 sa gabii samtang nagbarog si Rene sa gawas.
Kalit lang siyang giduol sa duha ka lalaki nga nagsakay og motorsiklo ug sa walay langan, gipusil ang biktima.
Nisuway pa sa pagdagan si Rene human makabantay sa mga namusil, apan gigukod gihapon siya ug giusban.
Tungod sa maong pagpamusil, naigo si Rene sa iyang dughan ug kilid.
Napagan usab ang 16-anyos nga dalaga nga nagkaon lamang sa duol niadtong higayona, ug naigo kini sa iyang likod nga bahin.
Human sa krimen, daling nisibat ang mga responsable paingon sa wala matino nga direksyon. / JDG