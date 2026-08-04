Dalaga nga party-goer ‘nangawat’ sud sa bar

Nabunggo ang modus sa 19-anyos nga dalaga kinsa nagpaka aron ingnon nga kustomer sa usa ka bar apan giingo’ng aduna diay laing tuyo.
Gitanggong sa selda sa Cebu City Police Office (CCPO) ang supek human positibo nga gitumbok nga maoy nikawat sa bag sa laing kustomer sulod sa usa ka bar sa Barangay Lahug, Cebu City pasado alas 4:00 sa kaadlawon niadtong Martes, Agusto 4, 2026.
Giila ang dinakpan sa alyas Maria, residente sa Barangay Punta Princesa, Cebu City.
Sa gihimong imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nakita sa CCTV footage ang suspek nga nikuha sa sling bag nga gipanag-iya sa duha ka biktima nga giila sa alyas Aimee, 22, ug Jen, 18, nga pulos nag-abang sa Barangay Kamputhaw, Cebu City.
Sulod sa maong bag ang itom nga pitaka nga adunay P1,500 nga cash, pink nga pitaka nga adunay P2,500, ATM card, PhilHealth card, iPhone, yawi sa ilang boarding house, ug uban pang mga personal nga butang.
Nangatarungan ang suspek nga nagtuo siya nga sa iyang kaila ang maong bag, hinungdan nga iyang gihatag sa usa ka kaila niya nga tomboy nga kuyog sab niya sa maong bar.
Matod sa suspek, gidala sa maong tomboy ang bag ug nigawas sa bar.
Nidugang ang suspek nga tungod sa iyang kahubog, wala na siya kabantay o nasayod sa nahitabo nga aduna siyay gipunit nga bag ug gihatag sa laing tawo.
Apan base sa CCTV footage, nakita nga giablihan sa suspek ang maong bag sa wala pa niya kini gihatag ngadto sa tomboy.
Tungod kay wala na mabawi ang maong bag, nakadesisyon ang mga biktima nga ipapriso ang suspek ug kasamtangan nga gisubay ang nahimutangan sa tomboy nga matod pa di na makontak. /