Dalaga sikop sa pagbugno sa nang-bully sa maguwang

Nagsaulog sa iyang adlawng natawhan ang 20-anyos nga dalaga sulod sa prisohan human gipadakop kay gibugno ug gituok niya ang iyang suod nga higala nga ni-bully sa iyang maguwang nga naay disability alas 10 pasado sa gabii, Huwebes, Oktubre 22, 2026, sa Sityo Camagong, Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Ang nabalhog karon sa Mabolo Police Station nailhan lang nga si alyas Klara, grade 12 student, residente sa nahisgutang dapit ug posibleng mag-atubang og kasong Physical Injuries.
Samtang ang biktima nga nalandig sa tambalanan mao si alyas Rowena, 18 anyos.
Subay sa imbestigasyon, giingong kalit nga gibitad ni Klara ang buhok ni Rowena ug gibunal sa yuta hinungdan nga nakuyapan.
Gidakop sa mga tanod si Klara tungod sa maong panghitabo ug gi-turn over sa kapulisan.
Sa habig ni Klara, niangkon siya sa maong salaod tungod sa iyang kapungot dihang nisumbong iyang PWD (person with disability) nga maguwang nga naghilak.
“Napungot na gyud ko kay kapila na siya nang-bully sa akong ate nga PWD pa gyud. Gibinastusan niya. Kay kana akong ate tiil ra man jud tanan iyang gamit. Giingnan niya nga way bolbol unya lami kuno motuwad,” asoy ni Klara.
Niadtong higayona, nagselebrar silang Klara isip sugat sa iyang birthday ug dihang nagpalaban niya iyang maguwang, wa na siya magduhaduha ug gibugno niya si Rowena.
“Nihilak siya nga nisumbong nako. Mao tong nakapalagot gyud nako kay sa tanan-tanan, akoa pa gyud nga ate nga PWD. Mao to ako siyang gitawag nya akong giagbayan nya gibugno dayon nako siya,” dugang sa suspek.
Nakaangkon og bukol sa ulo si Rowena human naigo sa bato dihang gibitad ni Klara paingon sa yuta ug nakuyapan.
Nidugang si Klara nga nagmahay siya apan di gyud niya madawat nga binuangan o bastuson iyahang maguwang
Giila sa kapulisan ang mga saksi nga sila si Mai Carol Padilla Sarmiento, 26, ug Remarrk Angcon, 22.
Sa pagkakaron, gihikay na ang pormal nga kaso batok sa suspek. / dugang taho ni ABC