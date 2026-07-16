Dalaga way ikapakaon sa iring, nag-shoplift

Nadakpan sa mga security guard ang usa ka 33-anyos nga dalaga nga nag-shoplift og cat food ug ubang imported items sulod sa mall sa Dakbayan sa Danao niadtong alas 4:00 sa hapon, Miyerkules, Hulyo 15, 2026.
Ang nadakpan giila nga si alyas Ariana, 33, dalaga, nga taga Barangay Pajo, Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Base sa imbestigasyon, gisikop si Ariana sa mga security guard sa maong mall sa dihang yano lang nigawas nga wala mobayad sa iyang mga kinumpra.
Moabot sa P2,080.55 ang mga item nga gikan sa maong dinakpan nga wala moagi sa cashier aron sa pagbayad. / GPL