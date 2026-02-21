Dalagita dugta na'ng napalgan

Wala nay kinabuhi ang 12-anyos nga dalagita nga napalgan sa may kalibunan nga bahin sa utlanan sa Barangay Ibo ug Barangay Cabitoonan, Siyudad sa Toledo mga alas 5:00 pasado sa hapon sa Huwebes, Pebrero 19, 2026.
Ang biktima gigapos sa punoan sa kahoy nga naglingkod ug nadugta na ang lawas niini.
Una na nga gikataho nga na-missing ang biktima nga si Crystal Joy Lagaras Abarquez, tinun-an sa grade 6, human nga wala na siya makauli sa ilang balay sa Barangay Poblacion sa maong siyudad niadtong Pebrero 11.
Nakadawat na lang og tawag ang Toledo City Police Station gikan ni Cabitoonan Barangay Captain Gerardo Lazarte mahitungod sa tiil sa tawo nga ilang nakit-an.
Sa pagsubay sa mga awtoridad, nakit-an nila ang patay nga lawas sa biktima nga halos dili na mahitsura.
Nabuwag na ang ulo niini ug ang iyang liog, matod pa, gihigtan og liston sa sapatos.
Si Christine Abarquez, inahan sa biktima, emosyonal nga niasoy nga dili siya makatuo sa nahitabo sa iyang anak nga giunay ra sa iyang ig-agaw kon uyoan sa pag-agawan sa dalagita.
Matod sa inahan nga naandan sa iyang anak nga mananghid gyud kon asa siya molakaw apan giingong niadtong tungora, wala siya makapananghid hinungdan nga wala sila kahibalo asa kini paingon.
“Tinud-on gyud na namo. Ilaban namo si inday. Ilaban gyud namo kay di na mabalik si inday,” mao kini ang singgit sa inahan ngadto sa suspek ug nanghinaot nga madugta sab kini sa prisohan.
Positibong giila sa inahan iyang anak pinaagi sa jogging pants ug kwentas niini.
Sa pag-backtracking sa mga awtoridad sa mga CCTV camera, nakita ang maong biktima nga sakay sa motorsiklo nga gimaneho ni Rowell Lagaras Villapaña Jr., 27, usa ka mekaniko kinsa maoy suspek sa pagpatay.
Daling nihimo og follow-up operation ang mga polis ug naabtan ang suspek sa iyang balay sa may Barangay Bato sa susamang siyudad ug dali nga gisikop.
Sa pagpakighinabi mismo ni Villapaña, hugot siya nga nihimakak sa maong krimen.