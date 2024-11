Dalagita naghikog kay wa tugti nga makatambong og birthday party?

Naghikog ang usa ka 17 anyos ug Grade 12 nga dalagita gumikan kay wala tugti sa iyang apuhan nga makatambong sa kasaulogan sa adlaw nga natawhan sa iyang higala sa Barangay Lataban, lungsod sa Liloan Sugbo, alas 3:00 sa hapon, Sabado, Nobiyembre 9, 2024.

Sa imbestigasyon sa Liloan Municipal Police Station ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Maj. Mavi C Arcilla, nasuta nga alas 7:50 sa gabii sa samang adlaw sa Purok Caimito, Sityo Lourdes, Brgy. Poblacion, Liloan, usa ka inahan ang nahibulong nga ang iyang anak di motubag tawgon sulod sa iyang kuwarto ug nani­rado kini kay nahiubos nga wa tugti sa iyang apohan nga makatambong sa birthday party sa iyang higala.

Nisaka ang inahan sa kisame aron makasulod sa kuwarto ug iyang nakita nga nagbitay ang iyang anak nga naghigot og habol sa liog.

Gisuwayan pa sa pagdala sa Eversly Hospital sa Dakbayan sa Mandaue ang dalagita apan gideklarar kini dead on arri­val.

Samtang, ang Superbalita Cebu nag-awhag sa mga indibiduwal nga nag-antos og depresyon o tumang kagul-an ug gibati nga way kapahu­ngawan, mahimong mokontak aron makapangayo og tambag sa mga numero: HopeLine Hotlines sa (02) 804-HOPE (4673); 0917558 HOPE (4673); 2919 (toll-free number for all Gobe ug TM subscribers) ug DOH suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP).

Dunay mga batid sa medisina ug sikolohika nga moabiabi kanimo sa sekreto nga pinaagi aron makuhaan o kaha mawala ang imong depresyon. / DVG