Dalagita ‘nahiubos’ sa iyang papa, naghikog

Usa ka 17-anyos nga dalaga nagpakamatay kay gibati niya nga gipasagdan siya sa iyang amahan.

Kini nga insidente nahitabo sa ala 1:30 sa hapon, Huwebes, Abril 11, 2024, sa Barangay Tangasan, dakbayan sa Naga, habagatan sa Lalawigan sa Sugbo.

Ang biktima (ngalan sa menor de edad gitago sa Superbalita Cebu), nadiskubrehan sa iyang igsuon nga nagbitay sa sagbayan sulod sa ilang panimalay nga wala nay kinabuhi.

Apan dali gihapon nga gidala sa South General Hospital sa Naga, diin siya gideklarar nga patay na sa nag-atiman nga doktor.

Ang kapulisan sa Naga ubos sa station chief nga si Lieutenant Colonel William Homoc niingon nga ang biktima nagbilin og sulat nga nagpadayag sa iyang tinguha sa paghunos sa kinabuhi sanglit tungod sa iyang giingon nga amahan wala nagmahal kaniya.

Sa laing bahin, ang indibiduwal nga nag-antos sa bisan unsang depresyon ug nanginahanglan og pag-abag, mahimong mokontak sa mosunod numero sa telepono aron makighinabi sa mga batid sa medisina ug sikolohiya:

l HopeLine Hotlines at (02) 804-HOPE (4673); 0917 558 HOPE (4673); and 2919 (toll-free number alang sa tanang GLOBE and TM subscriber).

l Department of Health (DOH) suicide prevention hotlines: 0917-899-8727 (USAP) ug 0917-989-8727 (USAP). / DVG