Dalagita nalumos, patay atol sa birthday sa ig-agaw

Taliwala sa malipayong selebrasyon sa adlawng natawhan, trahedya ang nisugat sa usa ka pamilya human nalumos ug namatay ang usa ka 15-anyos nga dalagita samtang naligo sa usa ka resort sa Barangay Bagasawe, Lungsod sa Tuburan niadtong Sabado sa gabii, Hulyo 4, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Ashley Jane Tejarez Entero, Grade 11 nga tinun-an sa Ect Excellancia Global Academy Foundation Inc. - Tuburan Campus (EEGAFI) Tuburan campus ug molupyo sa Barangay 8 sa maong lungsod.
Sumala sa imbestigasyon ni Police Chief Master Sgt. Roberto Rondina sa Tuburan Police Station, ang biktima uban sa iyang mga ginikanan ug kabanay nangaligo sa Villa Estrella Beach Resort aron magsaulog sa adlawng natawhan sa iyang ig-agaw.
Nasuta sa kapulisan nga ang swimming pool sa resort adunay tulo ka lebel ug ang biktima uban sa iyang mga paryente didto nangaligo sa ikatulong lebel nga adunay gilawmon nga gibanabanang 3 ngadto sa 4 ka piye.
Samtang nalingaw ang tanan, usa ka Alexis Lape Sumulhig, 17 anyos, ang nisawom ug nakabantay nga adunay tawo nga nagbuy-od ug wala na maglihok sa ilawom sa pool.
Sa iyang pagsusi, iyang narekognisar nga ang biktima diay kini.
Dali siyang nisinggit aron mangayo og tabang.
Ang uyoan sa biktima nga si Juan Entero daling niresponde ug nihaw-as sa dalagita gikan sa tubig. Gisuwayan pa kini pag-atiman pinaagi sa cardiopulmonary resuscitation (CPR) samtang nagpaabot sa Tuburan Emergency Responders uban sa tabang sa lifeguard nga si Juviel Pesiao Cataliwalaan.
Gidala dayon ang biktima sa Tuburan District Hospital, diin gihimo ni Dr. Lara Alexis Lucin ug sa mga staff ang tanang pamaagi aron masalbar pa ang iyang kinabuhi, apan gideklarar kini nga dead-on-arrival (DOA).
Ang inahan sa biktima nibutyag sa mga awtoridad nga atol sa hitabo, didto siya sa giabangan nga cottage ug nahibalo na lang sa dihang gitabang na ang iyang anak.
Gikataho sab nga dili makabalo molangoy ang maong dalagita.
Bisan pa man og girekomendar sa kapulisan nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima, nagdumili ang pamilya niini ug nipirma na lamang og waiver. / GPL, JDG