Dalagita nga nanisko, gilugos; suspek sikop

Gidakop ang usa ka 17-anyos nga menor de edad human giakusahan nga nilugos sa usa ka 16-anyos nga dalagita nga nanisko atol sa pista sa Unit 3 OPRA, Barangay Kalunasan, dakbayan sa Sugbo, niadtong Martes sa kaadlawon, Hunyo 9, 2026.
Ang suspek giila lang sa alyas nga “Bunot", residente sa maong dapit, kinsa nadakpan ra usab dayon sa gihimo nga follow-up operation sa kapulisan. Samtang ang biktima giila sa alyas nga “Inday Ligaya", taga Plaza OPRA sa maong barangay.
Base sa taho, ang biktima giabagan sa mga barangay tanod, mga opisyal sa Gender and Development (GAD), ug mga sakop sa Women and Children Protection Desk (WCPD) human kini gihatod sa usa ka nagpakabanang motorista ngadto sa barangay hall.
Si "Cabs" Cabrera, usa sa mga barangay tanod sa Kalunasan nga nahinabi sa SunStar Superbalita, nibutyag nga alas 5:00 sa kaadlawon niadtong Martes gihatod si "Inday Ligaya" sa usa ka lalaki nga nagmotorsiklo.
Matod sa maong motorista, naagian niya ang biktima duol sa usa ka taytayan sa bungtod. Sa sinugdan, nagtuo siya nga usa ka buang ang dalagita tungod kay pwerting kalkaga sa buhok ug nagkalapok ang mga sapot.
Apan naluoy ang motorista sa dihang nisampit ang biktima nga nagkanayon: "Tabangi ko Ya! Dili man ko boang Ya! Gi-rape man ko!"
Tungod niini, wala siya naglangay ug gidala ang biktima sa barangay hall aron ipa-blotter una nibalik uban sa iyang asawa aron padayong moabag sa dalagita samtang giatiman sa mga awtoridad.
Sa asoy ni "Inday Ligaya" ngadto sa mga tanod, nanisko kini uban sa iyang mga barkada niadtong Lunes sa gabii.
Matod sa biktima, niduol kaniya si Alyas Bunot ug kalit siyang gibunlot.
Nisukol pa unta si "Inday Ligaya" pinaagi sa pag-ingon nga: "Ayaw pag-ingon ana, naa naman kay uyab," dungan sa pag-ingon nga pagbutang mo og boundaries."
Apan giingong nitubag lang ang suspek nga, "Niduol ra ko kay layo man siya (ang uyab), unya duol man ka."
Wala mohunong ang suspek ug padayon kining nibitad sa biktima paingon sa mingaw nga dapit sa bungtod ug kalibunan.
Wala nay kusog nga makapalag ang biktima tungod kay nakainom sab kini, samtang ang iyang mga kauban nga nagpanon unta pauli, nangawala na sab sa iyang panan-aw.
Misiyagit og maayo si "Inday Ligaya" aron mangayog tabang, apan way nakadungog kaniya tungod sa kakusog sa tukar sa discohan, hinungdan nga nadala gyud siya sa bukid diin nahilabtan siya.
Human sa dautang buhat, gihulga pa sa suspek ang biktima nga patyon kon mosaba, dungan sa pag-ingon nga, "Mobalik ra ko ha, naa koy lakton," unya kini gibiyaan sa kalibunan.
Pagkahayag sa palibot, nilugwa sa karsada ang biktima gikan sa kalibunan aron mangayo og panabang, apan sa sinugdan wala kini tagda sa mga nangagi tungod kay nagtuo sila nga boang kini gumikan sa kalkag nga buhok ug nagkalapok nga bisti, hangtod nga duna’y naluoy nga motorista.
Si Police Captain Gabriel Mota, hepe sa Guadalupe Police Station, nga nahinabi sa SunStar Superbalita, nikompirmar nga napasakaan na og kasong pagpanglugos (rape) ang suspek didto sa korte.
Tungod kay menor de edad, ang suspek dinalian nga giturn-over ngadto sa pasilidad sa Operations Second Chance sa Barangay Kalunasan niadtong Miyerkules, Hunyo 10.
Nagpasalamat usab si Captain Mota sa nagpakabanang motorista, sa mga tanod, ug sa mga opisyal sa barangay nga daling milihok hinungdan sa dinalian nga pagkasikop sa suspek. / GPL