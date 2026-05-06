Dalan Barangay Ibo, Mactan, Punta Engaño gi-lockdown

Gipatuman ang temporaryo’ng lockdown sa trapiko ang pipila sa mga dalan Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Miyerkules, Mayo 6, 2026.
Kini aron mahatagan og luwas nga agianan ang head of states ug mga delegado nga motambong sa 48th Asean Summit.
Base sa advisory gikan sa kagamhanan sa Lapu-Lapu, ang lockdown gisugdan sa pagpatuman niadtong Mayo 6 sa alas 6:45 sa gabii hangtod sa 7:30 sa gabii. Laing pagsira sa alas 8:00 ngadto na sa 8:30 sa gabii.
Ang maong lockdown magsugod sa Mactan-Cebu International Airport (MCIA) paingon sa Shangri-La Mactan nga nitadlas gikan sa Barangay Ibo, Mactan, ug Punta Engaño. Giklaro ni Police Colonel Kimberly Molitas, ang PRO 7 Asean Spokesperson, nga ang pagpahunong sa dagan sa mga sakyanan molungtad lang og 10 ngadto sa 15 minutos matag agi sa convoy sa mga delegado.
Dugang ni Molitas, ang maong estriktong sistema subay sa security protocols dili lang sa Pilipinas kondili lakip na sa mga security personnel sa mga langyaw’ng lider nga moabot sa nasod.
Adunay kinatibuk-ang 15 ka head of states ang gipaabot nga moabot sa dakbayan.
Masaligon ang Asean Summit 2026 Task Group Central Visayas nga mahatag ang hugot nga seguridad tungod sa gihimong simultaneous simulation exercises diin nakorehian na ang mga ginagmay’ng buslot sa ilang plano.
“Cebu has always been known to be very peaceful... we are very determined to make sure that it remains the same,” matod ni Molitas.
Nakatabang sab og dako sa seguridad ang deklarasyon sa holiday sa mga Dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandaue, Sugbo, ug sa Lungsod sa Cordova. Kini nga lakang gihimo aron maminusan ang gidaghanon sa mga sakyanan ug maseguro nga hapsay ang paglihok sa mga delegado sa tibuok dagan sa summit. / AYB