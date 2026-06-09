Dalaw nakuhaan og shabu gipasok sa bra

Tanggong sa bilangguan ang usa ka 51-anyos nga inahan human nakuhaan og usa ka paketeng shabu nga gisuksok sa iyang bra sa dihang niduaw sa iyang menor de edad nga anak sa Operation Second Chance sa Barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo, alas 1:00 sa hapon niadtong Lunes, Hunyo 8, 2026.
Ang suspek giila nga si alyas “Jackie”, 51, usa ka Person with Disability (PWD), biyuda, taga Barangay Ermita, Siyudad sa Sugbo.
Si Jackie gitanggong sa Guadalupe Police Station 9, Cebu City Police Office (CCPO) samtang nag-atubang sa kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Sa pakighinabi sa Superbalita Cebu, niangkon si Jackie nga iya ang maong kontrabando apan nangatarungan nga wala niya tuyoa nga madala sa iyang pagduaw sa maong rehabilitation facility.
Sumala sa suspek, pwerte niyang huboga niadtong gabii sa Dominggo, Hunyo 7 ug pagka Lunes sa buntag, nalimot siya og diin niya nahipos ang pakete nga shabu.
Wala na siya maligo sa iyang paglakaw ug igo lang nanghilam-os aron sayo nga makaduaw ang iyang 16-anyos nga anak nga anaa sa sulod sa pasilidad sukad pa niadtong Septiyembre 2025.
“Ako to para kaon, pinalit nako og P200. Wala na ko nakahinumdom nga nabutang nako sa bra tungod sa kahubog,” pasabot ni Jackie .
Matod niya, nakugang na lang siya sa dihang nakit-an sa searcher sa pasilidad ang maong pakete.
Bisan pa man sa iyang paghangyo sa mga guwardiya nga ilabay na lang ang drugas ug pasayluon siya tungod kay gamay ra man kini, apan gipusasan gihapon siya ug giturn over sa kapulisan.
Gibutyag niya nga mogamit lang siya og shabu aron molagsik sa iyang trabaho isip tigbaligya og ice. / GPL