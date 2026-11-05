Dalikyat sa Prague uban ni ‘Ninin’

Human sa akong pagbisita sa München aron makaabot sa katapusang adlaw sa Oktoberfest, nipadayon ko sa Prague pagkasunod adlaw.
Alas 4:44 sa kaadlawon niadtong Oktubre 5, 2026, nisakay ko sa tren sa České dráhy gikan sa München paingon sa Praha. Niabot ko didto alas 10:30 sa buntag. Sa akong pagbiyahe, hinayhinay nga nisidlak ang adlaw ibabaw sa mga uma ug kakahoyan nga natabunan pa sa gabon.
Isip Cebuano nga OFW sa Bangkok, kanunay nakong kauban si Ninin sa akong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Gipaninguha gyud nako nga dili Siya mabiyaan sa akong pag-adto sa Prague, aron magtagbo sila didto sa Pražské Jezulátko (Infant Jesus of Prague) nga gipasidunggan sa maong siyudad.
Kay alas tres pa sa hapon ang check-in sa hostel, nideretso ko sa Church of Our Lady Victorious. Sa dihang nihangad ko sa ganghaan sa simbahan, nitulo ang akong mga luha. Nalipay ko sa pagkaamgo nga nakaabot na gyud ko didto. Nagdako ko sa pamilyang yano ang panginabuhi ug wala magdamgo nga makaabot sa Uropa. Nihilak ko alang sa batang ako kaniadto ug sa kalay-on sa dalan nga akong naagian.
Sulod sa simbahan, nag-ampo ko alang sa mga tawo nga akong gimahal ug gihandom. Gitan-aw nako ang mga bisti sa Infant Jesus ug nibisita sa museyo aron mas masayran ang kasaysayan sa debosyon. Nipalit sab ko og mga rosaryohan ug gagmayng imahen isip handumanan ug igasa.
Tungod sa kakapoy sa mga miaging biyahe, nahinanok ko sa hostel ug nakamata na lang sa tungang gabii.
Human mokaon, nigawas ko aron mosuroy sa Old Town.
Lahi ang katugnaw sa Prague sa kainit nga akong naanad sa Bangkok ug sa tropiko diin ko nagdako. Nagdan-ag sa kagabhion ang Astronomical Clock, Marian Column ug Old Town Bridge Tower.
Samtang naglakaw sa Charles Bridge, nahinumdom ko kang Jan Neruda, kansang mga sugilanon naghulagway sa kinabuhi sa Malá Strana, ug kang Božena Němcová, kansang mga sinulat nagtipig sa mga sugilanon ug kostumbre sa kabanikanhan sa Czech. Naghunahuna ko kon unsay ilang gisulat bahin sa mga tawo nga kaniadto niagi niining mga kadalanan.
Sa estatuwa ni San Juan Nepomuceno, gihikap nako ang mga hulagway nga bronse sa tungtunganan niini. Nag-ampo ko alang sa mga tawo nga gihikawan sa dignidad ug hustisya, ug gitugyan sila sa Diyos, sa Birhen Maria ug sa mga santos.
Alas sais sa buntag, nibalik ko sa Charles Bridge aron masaksihan ang pagbanagbanag. Ang mga turista nagputos sa ilang kaugalingon sa baga nga mga sinina, samtang ang mga lumulupyo nag-jogging sa ilang ordinaryong sinina pangdagan, daw wala kapiog ang katugnaw. Nihapuhap ang kahayag sa mga estatuwa ug sa Vltava. Nihunong ko sa duol nga café aron mopahulay ug magpainit. Nag-inom ko og init nga tsa ug nitilaw sa rohlík, usa ka matang sa lokal nga pan, ug koláč, usa ka tradisyonal nga tam-is nga pastry sa Czech.
Alas nuwebe, nibalik ko sa simbahan aron motambong sa Misa sa pinulongang Czech. Human sa Misa, nag-Facebook Live ko sulod sa lima ka minutos ug gipunting ang kamera sa Infant Jesus aron makauban sa pag-ampo ang akong pamilya ug mga suod nga higala bisan layo sila kanako.
Sa ulahi, nahimamat nako si Father Victor Fernandez, O.C.D., usa ka Indian nga Discalced Carmelite. Nalipay siya sa akong gihatag nga kalendaryo sa 2026 nga may hulagway sa Santo Niño de Cebu ug sa Basilica Minore del Santo Niño. Giabiabi niya ko sa “Mabuhay! Kumusta!”—mga pulong nga wala nako damha nga madungog didto. Naghisgot kami bahin sa akong pagbisita sa Kolkata niadtong 2022. Iyang gipanalanginan ang mga butang nga akong napalit ug gitugotan akong mohikap sa laing imahen sa Infant Jesus, nga parehas og gidak-on sa imahen nga gipasidunggan sa simbahan, aron makakuha og litrato.
Pagkaudto, gisugdan nako ang pagbalik sa Frankfurt. Dili ang kapoy sa pagbalhinbalhin sa mga tren ang akong gihunahuna, kondili ang kamatuoran nga mobiya na diay ko sa Prague.
Sulod lamang sa halos 26 ka oras, gamay ra nga bahin sa siyudad ang akong nasinati. Gidala nako si Ninin ngadto sa Infant Jesus of Prague isip pahinumdom nga usa ra ang Kristo nga gihulagway sa duha ka imahen, nga gipasidunggan sa Cebu ug Prague pinaagi sa nagkalainlaing tradisyon sa debosyon. Tungod niya, mas nahimong duol kanako ang maong panaghiusa.
Kining unang pagsuroy sa Prague maoy sinugdanan. Ang sunod mangayo kanako og dugang panahon.
/ GERWIN VIC E. BHUYO, Bangkok, Thailand / Nagsuwat, Mga hulagway