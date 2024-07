Dalogdog gipulihan; bag-ong hepe sa CCPO miasumir

Gihulipan na ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel Ireneo Dalogdog human sa usa ka tuig ug siyam ka buwan nga paglingkod sa katungdanan. Mihulip kaniya ang hepe sa Regional Investigation and Detective Management Division 7 nga si Police Colonel Antonieto Cañete.

Nangulo sa turnover of command sulod sa Camp Sotero Cabahug sa Gorordo Ave., Dakbayan sa Sugb, Biyernes sa buntag, Hulyo 26, 2024 nga mao ang guest of honor ug speaker mao si Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.

GIDAYEG

Gidayeg ni Aberin si Dalogdog tungod sa maayo niini nga performance isip hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sulod sa dul-an sa duha ka tuig, diin dagko nga mga kalihukan nahimo’ng malampuson ang paghatag og seguridad.

Sulod sa pamunoan ni Dalogdog sa CCPO malampuson niya nga nahatagan og siguridad ang duha ka mga Sinulog, Central Visayas Regional Athletic Association nga gitambungan sa 12,000 ka mga delegado ug ang labing dako nga sports event sa Pilipinas nga bag-o lang natapos nga Palarong Pambansa 2024.

Nakita niya ang kapasidad ni Dalogdog sanglit nagkauban sila sa Criminal Investigation and Detection Group diin daghang dagko nga mga kaso ang nasulbad niini.

“The City Director of Cebu City Police Office had brought Cebu City Police Office in greater heights. Ang dami po nyang accomplishments especially sa mga events dito sa Cebu City. And aside from that notable din ang mga accomplishment nya especially in the campaign of illegal drugs. Thank you Ren (Ireneo Dalogdog) for the hard work, and of course good luck to your awaiting designation as the Regional Investigator ng PRO-7 ,” matod Aberin.

Dako og pagsalig si Aberin sa mohulip sa lingkuranan ni Dalogdog nga si Police Colonel Antonieto Cañete. Gawas nga usa kini ka abogado, maayo usab kini nga imbestigador.

Iyang mando nga ipadayon ang mga maayong nasugdan ni Dalogdog nga programa ilabi na sa ilang kampanya batok sa kriminalidad.

Matod ni Aberin nga duha lang ang angay nga tutokan ni Cañete. Kini mao ang pagpugong sa krimen ug pag sulbad sa krimen.

NAGPASALAMAT

Gipasalamatan ni Dalogdog ang mga tawo nga ningtabang kaniya sa luyo sa mga kalampusan nga ilang nakab-ot ilabi na sa ilang mga programa.

Lakip sa iyang gidayeg ang hugot nga suporta ug pagsalig nga gihatag ni Aberin kaniya isip pangulo sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo.

Ang labing unang kamanduan nga giluwatan ni Police Colonel Antonieto Cañete sa iyang mga personnel mao ang police visibility nga mao usab ang gusto ni Aberin nga gikinahanglan nga naa sa gawas ang 85 porsiyento sa mga personnel aron pagpugong sa krimen.

Matod ni Cañete nga ilang gukdon ang mga kriminal nga naglihok sa siyudad aron magpabiling malinawon ug hapsay ang dakbayan sa Sugbo ubos sa bag-ong liderato.

“The course of performance of our duty here in Cebu City God will, my first priority is that increase police visibility, kinakailangan na ng police ay nasa daan, mga intelligence wag mag stay sa opesina labas kayo,” matod ni Cañete.

Gipasalig ni Canete nga bukas ang CCPO sa publiko kon duna silay isumbong nga problema ug ila dayon kini hatagan og dinalian nga pagtagad.

Si Dalogdog sakop sa Philippine National Police Academy class of 1998, samtang si Cañete sakop sa Philippine National Police Academy class of 1997. / AYB