Daluz III, laing 2 ka opisyal sa MCWD Board, gipangkasuhan

Duha ka incumbent nga mga sakop sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) board of directors (BOD) ningpasaka og kaso batok kang MCWD chairman Jose Daluz III, ug mga miyembro nga sila si Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno tungod sa usurpation of authority ug official functions.

Sa press statement nga pinetsahan og Pebrero 1, 2024, ang mga abogado nga sila si Danilo Ortiz ug Earl Bonachita misang-at og kriminal nga aksyon batok kang Daluz, Pato, ug Seno niadtong Enero 31, 2024.

Ang kaso sa usurpation gumikan sa nagpadayon ug tinuyo nga pagdumili nila ni Daluz, Pato, ug Seno sa pagtuman sa pagtangtang ug pagtaktak kanila ni Cebu City Mayor Michael Rama niadtong Agusto 2023.

Sa Oktubre 31, 2023, gitudlo ni Rama sila Melquiades Feliciano, Nelson Yuvallos, ug Aristotle Batuhan isip mga miyembro sa MCWD Board.

Sila si Feliciano, Yuvallos, ug Batuhan ninglingkod sa katungdanan niadtong Oktubre 31, 2023.

Napili usab si Feliciano isip chairman sa board atol sa ilang unang tigom niadtong Oktubre 2023.

Subay niini, sila si Ortiz ug Bonachita, sa pagsang-at niining kasong usurpation, nangayo og interbensyon sa pagpatuman sa balaod tungod sa padayong pag-agaw sa awtoridad ug opisyal nga mga gimbuhaton ni Daluz, Pato, ug Seno, nga nakaapekto sa pagdumala sa MCWD.

Giingong tungod niini, nakadaut kini sa importanteng mga serbisyo sa tubig nga gihatag niini ngadto sa publiko.