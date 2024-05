Daluz III: Supply sa tubig sa MCWD padayon gihapon nga nagkagamay

Ang pagkawala sa produksiyon sa tubig sa Metropoli­tan Cebu Water District (M­CWD), tungod sa pagsaka sa heat index, niabot na sa dul-an sa 65,000 cubic meters matag adlaw.

Kini tungod kay ang mga proyekto sa water desalination sa MCWD nga makatabang unta sa pagpagaan sa problema wala pa makasugod sa pag-supply og tubig nunot sa mga kalangay nga nasinati tungod sa daghang mga hinungdan, lakip na ang ula­hing pag-aprobar sa excavation permit sa MCWD sa Cebu City Hall alang sa Mambaling water desalination project niini.

“Wa gyud mada sa supplier. The delay was not because of the supplier or the contractor, the delay was because it took a long time for the permit to be signed,” matod ni MCWD chairman of the board of directors Jose Daluz III sa interbyo sa Huwebes, Mayo 9, 2024 .

Ang Mambaling water desalination project magsugod unta sa Septiyembre 2023.

Si Daluz niingon nga ang MCWD nisumiter sa ilang aplikasyon niadtong Marso 2023, apan naaprubahan lang paglabay sa siyam ka bulan, niadtong Disyembre, dihang nibiyahe si Cebu City Mayor Michael Rama paingon sa Australia.

Matod niya nga ilang gihangyo si kanhi acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga aprubahan ang ilang pending nga aplikasyon.

Matod niya nga Enero 2024 pa lang nakasugod ang kontraktor sa trabaho ug mahuman na unta sa Marso.

Sa kaso sa water desalination project sa Barangay Opao, Mandaue, si Daluz niingon nga ang pagkalangay tungod sa kabalaka sa Siyudad nga ang pagpangubkob makamugna og kahuot sa trapiko sa maong dapit, hinungdan nga nangita na og alternatibong paagi ang kontraktor sa pagbutang sa mga tubo. / KJF, JJL