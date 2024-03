Daluz ‘magpabilin’ sa MCWD

Maghuwat si Metropolitan Cebu Water District (MCWD) general manager Edgar Donoso sa tubag sa Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) kalabot sa ilang pagkonsulta bahin sa partial intervention sa Local Water Utilities Administration (LWUA) sa policy-making body sa water district sugod sa Biyernes, Marso 15, 2024

Matod ni Donoso, ipadayon sa MCWD ang status quo kalabot sa ilang board of directors (BOD).

Sa suwat nga gitumong ngadto kang LWUA administrator Jose Moises Salonga, pinetsahan og Lunes, Marso 18, 2024, si Donoso niingon nga nangayo sila og opinyon sa OGCC bahin sa pagtudlo sa usa ka interim board nga mopuli sa policy-making body sulod sa unom ka bulan.

Samtang nagpaabot sa tubag, si Donoso niingon nga ilang ilhon ang board nga gipangulohan ni Jose Daluz III aron masiguro nga ang “continuous and unhampered delivery of public service.”

Si Donoso, sa usa ka pamahayag nga gipagawas sa Lunes, Disyembre 18, nipasalig usab sa tanang konsumidor ug stakeholders nga bisan pa sa mga kahimtang, ang operasyon sa MCWD magpadayon sama sa naandan.

RAMA MIINSISTER

Sa laing bahin, si Cebu City Mayor Michael Rama niingon nga nasurprisa siya sa labing ulahing aksyon sa LWUA, ug niinsister nga magpabilin ang iyang mga tinudlo sa ilang mga posisyon.

“Their (LWUA) coming in, that’s not the way I want it. I’ll have a meeting with my MCWD on Saturday evening and they’ll know what they ought to do. So I wish when I come back things are already (coming) and there is no such thing as supremacy,” matod ni Rama.

Ang mayor nagdumili sa pagkomento kon ang interbensyon sa LWUA makaapekto sa iyang gitudlo nga board.

Hinuon, gisubli ni Rama nga aduna siyay otoridad sa pagtudlo.

“My MCWD appointment should stay,” martod ni Rama.

Niadtong Oktubre 31, gitudlo ni Mayor Rama sila si Melquiades Feliciano, Aristotle Batuhan ug Nelson Yuvallos isip hulip nilang Daluz, Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno.

Ang kasamtangang mga sakop sa board nga sila si Danilo Ortiz ug Earl Bonachita nisuporta sa pagtudlo ni Rama sa tulo ka bag-ong mga sakop.

Matod sa mayor nga gikapoy na sila sa pagpaabot sa LWUA nga molihok sa ilang hangyo sa pag-isyo og “certificate of no objection” sa pag-undang sa serbisyo ni Daluz, Pato ug Seno niadtong Agusto 2023.

Ang LWUA nipatuman sa pag-takeover sa MCWD board, epektibo niadtong Biyernes, Marso 15, sulod sa unom ka buwan.

Sa usa ka sulat nga gitumong kang Daluz ug Donoso, gipahibalo ni Salonga ang partial intervention, nga matod niya gitugutan sa Resolution 35, s. 2023, ug giaprubahan sa LWUA Board of Trustees subay sa Presidential Decree 198, nga giusab. / AML