Daluz sa 2 ka gipangtaktak nga BOD: Wa moila, nya mireklamo

Nisumbalik si Metropoli­tan Cebu Water District (MCWD) Chairman Jose Daluz III sa kampo sa gipalagpot nga mga sakop sa Board of Directors (BOD), Lawyer Earl Bonachita ug Danilo Ortiz, kon nganong ningsiyagit sila og ‘ilegal’ sa ilang pagkatangtang.

“They want to have the cake and eat it too,” matod ni Daluz sa SunStar Cebu niadtong Disyembre 24, 2023.

“They do not recognize the board yet they’re questioning and screaming illegal in removing them,” dugang niya.

Sila si Bonachita ug Ortiz gitangtang isip mga sakop sa water district sa BOD atol sa board meeting sa BOD nga gipangulohan ni Daluz niadtong Disyembre 21.

Kini human usa ka buwan human nipagawas og show cause order si Daluz batok sa duha tungod sa kapakyas sa pagtambong ug pagpahigayon og dili awtorisado nga panagtagbo sa board nga sila lang.

Sa hiniusang pamahayag niadtong Disyembre 4, sila si Bonachita ug Ortiz mipa­sabot nga wala na sila moila sa BOD nga gipangulohan ni Daluz tungod kay opisyal na silang gi-terminate sa mando ni Cebu City Mayor Michael Ra­ma ug gipulihan sa bag-ong BOD members pinangu­lohan ni retired General Mel­quiades Feliciano niadtong Oktubre 31, 2023.

Ang SunStar Cebu nisuway pag-usab sa pagkontak kang Daluz sa Martes, Disyembre 26, 2023, alang sa dugang komento, apan wa pa siya nitubag sa mga tawag ug text messages.

Sa laing bahin, si Daluz sa sayo pa niingon nga ang MCWD mag-andam na sa listahan sa 10 ka mga nominado nga mohulip sa nangatangtang nga mga miyembro sa Enero 8, 2024, nga isumiter ngadto kang Rama alang sa pagtugot ug pagtudlo.

Sila si Bonachita ug Ortiz ang nagrepresentar sa sektor sa edukasyon ug sibil, ug matapos pa ang ilang termino sa Disyembre 2028.

‘Technicality’

Sa pakighinabi sa SunStar Ce­bu niadtong Nobiyembre 9, si Office of the Government Corporate Counsel (OGCC) Government Corporate Counsel Rogelio Quevedo niingon nga base sa probisyon sa Presidential Decree (PD) 198, bisan kinsa nga local government unit (LGUs) adunay gahom sa pagtudlo apan dili makatangtang sa mga sakop sa BOD sa water district.

Dugang pa niya nga sa teknikal nga paagi, ang gahom sa pagtang­tang anaa ra sa board of directors mismo tungod kay adunay igo nga hinungdan sa pagtangtang.

Sa kaso sa MCWD, si Quevedo niingon nga ang appointing authority gihatag ngadto sa Cebu City Government kay ang water district unang gitukod aron pagsilbi sa mga konstituwente sa dakbayan sa Sugbo.