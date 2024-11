Daluz: Tensyon sa City Hall nagsamin sa nahitabo sa MCWD

Si kanhi Metropolitan Cebu Water District (MCWD) board chairman Jose Daluz III nagkanayon nga manag­sama ang nahitabong ka­gu­liyang sa Cebu City Hall ug ang pagsulay sa pag-take­over sa water district niadtong Abril 15, 2024.

Si Daluz niingon nga ang mga tawo nga maoy nakaingon sa kagubot sa City Hall mao ang mga tawo nga ningsulod sa buhatan sa MCWD niadtong siya pa ang chairman sa MCWD board of directors.

"Practice tingali to nila sa MCWD. I can relate to what happened in MCWD," matod ni Daluz.

Siya nidugang nga ang gihimo ni kanhi city administrator Collin Rosell sa MCWD kaniadto wala nay kahusay sanglit opisyal man sila sa gobiyerno.

"Government cannot violate its own law. Mura man silag nanung didto. That is what happened," dason ni Daluz.

Kahinumdoman, sila si Daluz ug MCWD general manager Edgar Donoso nipasaka og mga reklamo batok nilang Rama, Rosell ug upat pa sa Office of the Ombudsman tungod sa grave misconduct, grave abuse of authority ug oppression tungod sa giingong ilegal nilang pagsulod sa MCWD main office.

Gawas sa grave misconduct ug grave abuse of authority, si Rama ug ang ubang mga opisyal sa dakbayan nag-atubang usab og mga reklamo sa conduct prejudicial to the best interest of the service, conduct unbecoming of a public official and violation of Republic Act (RA) 7613, o the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.

Ang lima ka mga opisyal sa dakbayan, gawas kang Rama, nag-atubang usab og mga reklamo tungod sa paglapas sa Section 3(e) sa RA 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga giamendar paglapas ubos sa Article 281, ug grave coercion ubos sa Article 286 sa Article 286 sa balaod. Gibag-o nga Penal Code.

Wa pay update sa mga kaso nga gipasaka batok nilang Rama ug Rosell.

ARGUMENTO

Sa argumento ni Rosell nga si Rama pa ang mapili nga mayor, si Daluz niingon nga dili katuohan nga wa sila pahibaw-a sa desisyon sa Ombudsman sa dismissal.

Matod niya niduso pa og petition for review ang kampo ni Rama.

Siya miingon nga ang desisyon sa Ombudsman pinal ug executory, ug midugang nga sa katungod, walay apela.

Dugang niya nga ang mahimo mao ang pagpasaka og petition for review.

"It is not an appeal; it is a form of remedy nga nasayop og appreciate ang huwis (mistakenly appreciated by the judge) on facts and law, and it created a grave abuse of discretion on the part of the institution that handed the decision," pasabot ni Deluz.

Sumala niya, ang petition for review mahimong ipasaka sa Court of Appeals o sa Korte Suprema.

Si Daluz nipadayag nga wa siya kasabot sa gihimo ni Rosell sa Cebu City Hall, sanglit ang naulahi usa ka abogado.

Siya nidugang nga ang awtoridad ni Rosell gikan sa awtoridad ni Rama nga usa ka coterminous nga posisyon nga matapos sa higayon nga ang principal authority matangtang sa katungdanan.

Iyang gipasabot nga ang pagka-expire sa suspensiyon nga nagsilbi nga katarungan sa pagbalik sa katungdanan gipulihan na sa laing kaso, nga mao ang pagtaktak kang Mayor Michael Rama.

Natapos ang pagkasuspenso niadtong Nobiyembre 6, apan si Rama gimanduan nga i-dismiss niadtong Septiyembre 25 sa Ombudsman tungod sa pagkuha og duha ka mga bayaw sa City Hall.

Si Daluz modagan pagka bise mayor sa Mayo 2025 nga eleksyon. / JPS