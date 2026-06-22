Dam project sa Mananga River maapil sa 2027 budget

Maapil ang 70-metros nga dam project sa Mananga River sa 2027 National Expenditure Program (NEP) aron matubag ang balik-balik nga problema sa baha sa Sugbo.
Kini ang gipasalig ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026 atol sa iyang pagbisita sa Mananga River Flood Mitigation Structure.
Kini naglangkob sa mga barangay sa San Isidro, Lawaan II, Mohon, Dumlog ug Biasong sa Dakbayan sa Talisay.
Gipasalig ni Marcos nga mapadayon ug mapanalipdan ang pundo alang sa maong imprastruktura atol sa umaabot nga deliberasyon sa nasudnong budget.
“Mayroon tayong plano na maglagay ng dam sa taas dito sa Mananga River. It is a 70-meter dam. Ilalagay na namin nasa NEP (National Expenditure Program) na for 2027, naka-budget na. Titiyakin na natin na hindi magagalaw ang budget na iyon pagdating sa budget process. Doon na natin haharangin sa taas ang tubig,” matod ni Marcos.
Ang gisugyot nga Mananga River Dam kabahin sa mas lapad ug malungtarong engineering strategy nga naglakip sa pagpalapad sa mga agianan sa tubig ug pagtukod og mga impounding system sa tulo ka dagkong sistema sa sapa sa Cebu, ang Mananga, Cotcot ug Butuanon. / CDF