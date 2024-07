Damgo alang sa hayag nga kaugmaon sa CFW program

Usa ka estorya sa pagpahayag sa pagpasalamat sa cash-for-work (CFW) program sa usa ka molupyo sa Barangay Kabutongan, lungsod sa Santander, habagatang Sugbo.

Si Jenevy C. Burburan nagbarog isip kahayag sa kalig-on ug paglaom sa edad nga 28. Natawo nga adunay congenital dwarfism, busa nag-atubang sa adlaw-adlaw nga mga hagit.

Apan nagpabilin nga wala’y hunong sa iyang pagtinguha nga makatampo sa iyang komunidad ug mapataas ang iyang pamilya gikan sa kakabus.

Bisan pa sa usa ka gradwado sa high school, ang kakulangan ni Jenevy nag-limit sa iyang mga oportunidad sa pagpanarbaho. Gigugol niya ang iyang mga adlaw sa balay. Nagtabang sa iyang mga ginikanan sa mga buluhaton. Apan nagdamgo sa usa ka masanag nga kaugmaon.

Ang iyang dalan nahimong positibo sa CFW program, usa ka inisyatiba sa Department of Social Welfare and Deve­lopment (DSWD) sa pakigtambayayong sa Munisipyo sa Santander.

Ang Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan-Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (KALAHI-CIDSS) CFWP usa ka cash nga suporta baylo sa gikasabutan nga buluhaton sa komunidad nga gihatag. Naghatag kini sa mga huyang nga komunidad ug sektor sama sa persons with disabilities (PWDs) sama ni Jenevy, usa ka hamubo nga interbensyon pinaagi sa temporaryo nga trabaho o usa ka gipunting nga cash transfer.

Labaw pa sa pagtabang kanila sa ilang mga batakang panginahanglan ug uban pang pinansyal nga panginahanglan samtang naglatas sa mga hagit sa ekonomiya, kini nagtugot usab kanila sa aktibong pag-apil sa mga inisyatibo sa pagpalambo sa komunidad.

Si Jenevy usa sa 155 ka benepisyaryo nga nakadawat ug cash assistance niadtong Hul­yo 4, 2024, sa Pastoral Parish Church Kiosk.

Siya usa ka sweeper sa municipal hall, nga naggahin og duha ka oras kada adlaw sa pagmintinar sa kalimpyo.

Ang iyang kugi sa pagtrabaho nakaganansya niya og P480 kada adlaw nga mokabat og P4,800.

Kini nga kinitaan nakapaarang niya sa pagpalit ug hinungdanong mga bitamina, bugas, ug inadlaw nga mga kinahanglanon, nga nagtagana sa gikinahanglan kaayong sustento sa iyang pamilya.

Ang programa nakahatag kang Jenevy og bag-ong pagbati sa katuyoan ug dignidad.

Mapasalamaton sa kahigayonan, nagpasalamat siya sa DSWD ug sa Munisipyo sa Santander sa pagtugot kaniya nga mahimong produktibo ug makakuwarta bisan pa sa iyang limitasyon.

Ang mga pangandoy ni Jenevy labaw pa sa iyang mga nahimo karon. Nagtinguha siya sa pagpadayon sa usa ka edukasyon sa kolehiyo ug mahimong usa ka magtutudlo, naglaum nga makadasig ug makatudlo sa umaabot nga mga henerasyon.

Nagtuo siya nga mahaw-as niya ang iyang pamilya gikan sa kawad-on ug makab-ot ang iyang mga tumong sa pada­yon nga suporta sa DSWD ug sa Munisipyo sa Santander.

Ang iyang istorya nagpasiugda sa makapabag-o nga gahum sa suporta sa komunidad ug mga programa sama sa Cash for Work.

Gipasiugda niini ang kamahinungdanon sa paghatag og mga oportunidad alang sa mga indibidwal nga adunay mga kakulangan nga makatampo sa katilingban ug makaamgo sa ilang mga damgo. Ang programa nakahatag ug hinanali nga hinabang pinansyal ug naghatag og dalan alang kang Jenevy nga magpadayon sa pagpaningkamot sa iyang mga pangandoy. Si Jenevy nag­langkob sa pagkamalahutayon ug paglaum. Ang iyang panaw mahinungdanon nga nagpahinumdom sa tanan nga uban sa kaluoy, suporta, ug oportunidad, ang usa ka katilingban mahimong molambo diin ang tanan adunay kahigayonan nga molampos, bisan unsa pa ang ilang mga kahimtang.

Sa iyang pagpanilhig sa municipal hall, si Jenevy nagwagtang usab sa mga babag nga dugay nang mibabag sa iyang dalan nga naghatag og luna alang sa mas hayag, mas inklusibo nga kaugmaon. / PR