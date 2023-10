Damgo natuman tungod sa 4Ps

“Grabe gyud kalisod sauna labi na kay onse kabuok among anak, unya halos nagdungan-dungan og eskwela, pag-uma ra among income.”

Kini ang pulong ni Adelfa Enriquez bahin sa iyang kalamposan tungod sa pagkalakip sa iyang pamilya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).

Ang iyang mga anak nakatungha bisan sa kagamay sa ilang kita isip yanong asawa sa panimalay ug bana nga nagtikad sa uma, tungod sa abag sa 4Ps.

DETERMINASYON

Ang magtiayong Adelfa ug Elpidio Enriquez nag-umol sa ilang mga anak nga mahimong buotan, responsable, ug intelihente.

Ang mga sakripisyo sa magtiayon sa pagsuporta sa ilang edukasyon kanunay nga nagbunga tungod sa daghang mga pasidungog nga nadawat sa ilang mga anak atol sa panapos nga mga ehersisyo. Kadaghanan sa ilang mga anak kanunay nga nag-una sa ilang klase.

Para kang Adelfa ug Elpidio, ang pagbaton ug anak usa ka panalangin sa Diyos. Nagtuo sila nga ang matag ginikanan kinahanglan nga responsable sa pagmatuto ug paghatag sa ilang mga batakang panginahanglan.

Giangkon sa magtiayon nga ang ilang mga estudyante sa kolehiyo kanunay nga maghimo og promissory notes aron sila makakuha sa eksa­minasyon. Matod nila, nanghulam sila og kuwarta alang sa tuition sa ilang mga anak ug inadlaw nga allowance.

Ang pamilyang Enriquez nagpuyo sa gamay nga balay nga ginama sa light materials sa Barangay San Jose, Getafe, amihanang lungsod sa Bohol.

PROGRAMA

Ang pamilya nahimong benepisyaryo sa 4Ps sa 2011, poverty alleviation program sa gobyerno nga namuhunan sa panglawas, nutrisyon, ug edukasyon sa mga kabus nga kwalipikado nga mga panimalay, nga gipatuman sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug nakigtambayayong sa Department of Education (DepEd), Department of Health (DOH), ug uban pang partner nga mga ahensya sa nasudnong kagamhanan ug local government units.

Gigamit ni Adelfa ang cash grant nga gitumong alang sa edukasyon ug kahimsog sa ilang mga anak, ilabi na isip pagdugang sa ilang inadlaw nga allowance sa eskwelahan, pagkaon, school supplies, uni­porme, ug bitamina.

Gipaambit usab niya nga ang binuwan nga Family Development (FDS) sa programa naghatag kanila og dugang nga kahibalo.

LIDER

Isip aktibong lider sa komunidad ug nalambigit sa lain-laing organisasyon sama sa San Jose Farmers Organization ug San Jose Fisherfolk Associations, diin siya nagsilbi isip Board of Director, ang iyang liderato nagbilin ug marka sa iyang mga silingan.

Napili siya nga Punong Barangay sulod sa tulo ka ka termino.

Sama sa iyang bana nga si Elpidio, si Adelfa aktibo usab nga nakiglambigit sa pipila ka organisasyon sa ilang barangay.

Nagserbisyo siya isip presi­dente sa lokal nga organisa­syon sa kababayen-an, bise presidente sa Barangay Pastoral Council, ug usa ka boluntaryo sa KALAHI-CIDSS nga nagpatuman sa mga proyekto sa komunidad ug uban pa.

Ang aktibo nga pag-apil sa magtiayon sa lainlaing kalihokan sa komunidad nagha­tag ug dalan sa pag-apil nila ni Elpidio ug Adelfa sa dugang kalamboan sa pamilya.

Sama sa ilang mga ginikanan ug mga apohan, ang mga anak ug mga apo ni Enriquez maayo sab isip class officers sa ilang tunghaan.

MAPASALAMATON

Mapasigarbuhon ang pamil­ya nga nagbunga ang ilang sakripisyo sa suporta sa 4Ps.

Ang ilang mga damgo alang sa ilang mga anak nahimong tinuod. Pipila ka mga anak ni Enriquez ang nakatapos sa ilang edukasyon ug nahimong malampuson.

Ang magtiayon garbo nga ginikanan sa usa ka agricultu­rist, tulo ka pulis, usa ka pawnshop staff, ug usa ka agriculture graduate nga karon nagtrabaho isip kaswal nga empleyado sa Municipal Agriculture Office. Upat sa unom ka propesyonal nga mga anak ang minyo na ug malipayong nagpuyo uban kanila. Ang uban nagpadayon sa pagtungha.

Uban sa tabang sa ilang mga anak, ang magtiayon nakahimo usab sa pagtukod og mas lig-on ug dako nga balay.

“Okay nami mo-graduate sa programa kay naa naman mi mga anak nga nakalampos ug makatabang kanamo. Dako na ang nahatag sa programa sa among pamilya ug karon ato na kining ihatag sa laing pamilya nga labaw nga nanginahanglan..” paambit ni Adelfa.

Gitambagan ni Adelfa ang iyang mga kaubang benepi­syaryo sa 4Ps nga magsakri­pisyo alang sa kaugmaon sa ilang mga anak.

“Ang pagpaeskwela dili para nato kundi para ra pud sa ilang kaugmaon ug gamiton nato og sakto ang cash grant nga gihatag sa programa,” dugang niya.