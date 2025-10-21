Damgo ngadto sa kalampusan: Ang estorya ni Tiny Collados

Walay imposible kon aduna tay pangandoy nga gusto makab-ot bisan pa man sa mga pagsulay nga maabot.
Kini ang ginabuhi nga mensahe ni Tiny Collados, tag-iya sa Tiny’s Gluta Spa, usa ka beauty chain nga nagsugod lamang sa usa ka damgo niadtong 2017 ug natuman pinaagi sa iyang pagpaningkamot, pagtuo, ug kadasig.
Nagsugod si Collados pinaagi sa pag-home service sa iyang mga kliyente, hangtod nga nakatigom siya og puhonan aron makaangkon og gamay nga lugar nga nagtanyag og lainlaing serbisyo sama sa Gluta Drip, Mani-Pedi, Hair Color, ug uban pa.
Tungod sa iyang maayong serbisyo ug pag-atiman sa kustomer, daghan ang nagbalik-balik ug nidayeg sa iyang beauty center.
Bisan pa man sa kalampusan, wala siya makalikay sa mga kalisdanan sama sa kakulang sa puhonan ug lisod nga pagsugod gikan sa ubos.
Apan, nagpabilin siyang positibo ug matinud-anon sa pag-ampo nga iyang giila nga giya sa Ginuo aron magmalampuson.
Karon, ang Tiny’s Gluta Spa magselebrar sa ika-8 anibersaryo sa Oktubre 26, 2025.
Sa paglabay sa panahon, nilambo kini ug nakatukod na og upat ka branches sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Cebu nga nakahatag sab og trabaho sa ubang tawo.
Minyo na si Collados ug adunay usa ka anak, apan padayon gihapon siya sa pagdumala sa negosyo uban sa kinasingkasing nga pagserbisyo.
Ang iyang estorya nagpamatuod nga pinaagi sa pagpaningkamot, pagtuo, ug paglaom, bisan unsang damgo mahimong tinuod. / Tampo ni John Velez