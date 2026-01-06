Dan pasirhan, rerouting ipatuman atol sa mga kalihukan sa Sinulog

Gipahibalo sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang mga temporaryong pagsira sa dalan ug kausaban sa dagan sa trapiko may kalabutan sa Sinulog 2026 Novena Masses sa Basilica Minore del Sto. Niño.
Sa usa ka advisory, ang CCTO nagkanayon nga ang pagsira ipatuman sugod sa Enero 8 hangtod 18, 2026, aron maseguro ang kaluwasan ug hapsay nga lihok sa mga deboto, mga lumalabay, ug mga motorista nga motambong sa inadlaw nga novena.
Pipila ka mga dalan palibot sa Basilica ug kasikbit nga mga dapit ang temporaryong sirad-an alang sa tanang sakyanan. Lakip niini ang:
Osmeña Boulevard (gikan sa eskina sa Lapu-Lapu Street paingon sa Plaridel Extension)
D. Jakosalem Street (gikan sa M.C. Briones Street paingon sa Legaspi Street)
P. Burgos Street (gikan sa Legaspi Street paingon sa M.C. Briones Street)
P. Zamora Street (gikan sa Legaspi Street paingon sa Osmeña Boulevard)
Magallanes Street (gikan sa Plaridel Street paingon sa D. Jakosalem Street)
F. Gonzales Street (gikan sa Osmeña Boulevard paingon sa Lincoln Street)
Magallanes Extension (gikan sa Lapu-Lapu Street paingon sa P. Burgos Street)
Gawas sa pagsira sa mga dalan, ipatuman usab sa CCTO ang temporaryo nga “one-way traffic” sa mosunod nga mga dapit:
M.C. Briones Street: One-way gikan sa F. Gonzales Street paingon sa Lapu-Lapu Street.
M.L. Quezon Boulevard: One-way gikan sa M.J. Cuenco Avenue paingon sa F. Calderon Street.
P. Burgos Street: One-way paingon sa M.L. Quezon Boulevard.
D. Jakosalem Extension: One-way paingon sa M.C. Briones Street.
Niawhag ang CCTO sa mga motorista nga hugot nga mosunod sa traffic signs, maminaw sa mga instruksyon sa mga traffic personnel, ug mosayo sa ilang biyahe samtang gipatuman kini.
Giawhag usab ang publiko sa pag-agi sa mga alternatibong rota aron makatabang sa pagpaluag sa kahuot sa trapiko. / CAV