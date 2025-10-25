Danao City awardee sa GFMIC Inc.

Upat ka prestihiyusong pasidungog ang nadawat sa kagamhanan sa Dakbayan sa Danao sa pagpangulo ni Mayor Nito Durano ug Vice Mayor Ivy Durano gikan sa usa ka non-profit organization nga nagpalambo sa ilang maayong practice sa government accounting, budgeting ug financial reporting.
Ang Government Financial Management Innovators Circle (GFMIC) Inc. nipasidungog sa Danao sa Hall of Fame for Electronic New Government Accounting System (eNGAS) ug Electronic Budget (eBudget) System User Entity Award.
Ang GFMIC nakakita sa gihimo sa dakbayan nga mapadali ang pagsumiter sa financial statement, budgeting ug ubang reports nga walay material errors.
Gidayeg sa maong hugpong ang kagamhanan sa Danao sa paspas nga pagduso sa mga report sa wala pa ang due date nga gitagal sa Commission on Audit (COA) sulod sa sunod-sunod nga tulo ka tuig gikan sa 2023 ngadto sa 2025.
Nakadawat usab ang siyudad og Hall of Fame alang sa eNGAS ug eBudget System Grassroots Implementer Award subay sa pagpatuman sa eNGAS ug eBudget nga pamaagi hangtod ngadto sa kabarangayan.
Ang epektibo nga pagpatuman ning binag-o nga pamaagi napadayon sulod sa tulo ka tuig.
Lakip sa ilang nadawat nga pasidungog mao ang Outstanding eNGAS ug eBudget System User Entity Award tungod sa paggamit sa eNGAS ug eBudget System. Tungod niini gikalipay sa ni Mayor Durano ang ilang nadawat nga pasidungog ug dungan sa saad nga magpadayon kini alang sa kalambuan sa dakbayan. / AYB