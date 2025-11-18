Danao City nakabangon na human sa bagyo pinaagi sa bayanihan

Duha ka semana human niigo si Bagyong Tino nga nakamugna og grabeng baha sa tibuok amihang bahin sa Sugbo, ang Siyudad sa Danao nipakita sa ilang kaorganisado ug suportado sa komunidad pagtubag ug sa dinalian nga pagbangon mugna sa kalamidad.
Base sa datos sa Kagamhanan sa Danao, moabot sa 14 sa 42 ka barangay sa dakbayan ang apektado sa pagbaha diin upat ang nakaangkon og labing dako nga kadaot tungod sa dagkong debris ug pag-awas sa sapa.
Apan bisan pa man niining maong kahimtang, ang Kagamhanan sa siyudad padayon nga niabante pinaagi sa ilang maayo nga clearing, restoration, relief delivery, health protection, ug ang gihimong realignment sa mga infrastructure project.
Bisan sa nahiaguman nga kadaot, si Danao City Mayor Ramon “Nito” Durano III nimando sa mga empleyado sa siyudad nga mobalik na sa trabaho apil na kadtong nabiktima.
Giumol dayon sa mayor ang mga personnel ngadto sa field teams nga gitahasan paghimo og parallel cleanup operation nga naglangkob sa nabahaan nga City Hall complex, mga kasikbit nga publikong pasilidad, ug ang mga labihang naigo sa bagyo.
Ang maong mga personnel nagtrabaho sulod sa usa ka semana sa tinguha nga mabalik dayon sa normal ang katawhan sa Danao, pagkuha sa mga debris, ug labaw sa tanan ang pagtabang sa mga pamilya nga makabalik na sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.
Gikan sa Nobiyembre 10 ngadto sa 14, lapad nga bayanihan ang nahitabo nga maoy sumbanan sa pagbangon sa siyudad. Nilugsong ang mga volunteer gikan sa bukirang barangay sa patag aron moduyog sa gihimong clearing operations.
Mga nasudnong ahensiya sa gobiyerno lakip na ang mga pribadong kompaniya nga nagbase sa Danao, Civic groups ug nagkalainlaing volunteers ang nitampo sa ilang manpower ug kagamitan pagtabang nga mabalik ang pag-abli sa mga karsada ug ang tugkaran sa ilang residente. / AYB