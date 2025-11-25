Danao City nanghakot og awards

Nanghakot og daghang award ang Dakbayan sa Danao atol sa 2025 Drug Abuse Prevention and Control Week celebration nga gipahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 niadtong Biyernes, Nobiyembre 21, 2025, sa IC3 Convention Center sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang maong kalihukan gituyo aron pag-ila sa mga natampo sa nagkadaiyang ahensiya sa gobiyerno ug non-government organizations sa gipalig-on nga kampanya batok sa ilegal nga drugas.
Nakuha sa Danao ang pasidungog; Innovative anti-drug abuse council, LGU with Operational Balay Silangan Reformation Center, Champion sa Community-Based Drug Rehabilitation Program, Champion sa Community-Based Anti-Illegal Drug Advocacy, ug Champion sa Drug-Free Workplace Program.
Si Vice Mayor Carmen Remedios Ivy Durano nga kanhi Chairman sa Cebu Provincial Drug Abuse Office maoy personal nga nidawat sa mga pasidungog ug nibutyag nga way kabutangan sa kalipay sa ilang naangkon.
Nagpakita kini nga ang Danao usa ka lig-on nga timaan sa panaghiusa ug padayon sa pakigbatok sa ilegal nga drugas.
“Kini nga mga pasidungog nagpakita sa tinuod nga liderato, kusog, ug commitment ni Mayor Nito Durano sa pagtukod og usa ka luwas, himsog, ug mas lig-on nga komunidad,” matod sa bise mayor.
Gipasigarbo sa bise mayor ang kaaktibo sa ilang Danao City Anti-Drug Abuse Office (DCADAO) nga padayon nga nipatuman sa mga programa alang sa proteksyon ug kabag-ohan sa mga molupyo ilabi na sa mga batan-on.
Ang tema sa 2025 Drug Abuse Prevention and Control Week celebration mao ang “Sa Bagong Pilipinas, Kalusugan ang Pahalagahan, Droga Iniiwasan” diin nagsentro ang pagpasidungog sa mga pribado ug publikong institusyon aron makab-ot ang estratehiya nga Supply and Demand Reduction sa Central Visayas.
Ang mensahe ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez nga ang pagdaog sa kampanya batok sa problema sa ilegal nga drugas dili makab-ot sa usa lang ka ahensiya kon dili pinaagi sa panaghiusa ug pakig-alayon sa tanang nasudnong ahensiya sa gobiyerno, local government units, pribadong sektor, ug komunidad. / AYB