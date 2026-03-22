Danao City, San Juan City nagtambayayong
Gihingpit sa kagamhanan sa Dakbayan sa Danao ang pagsulod sa sisterhood agreement tali sa kagamhanan sa Dakbayan sa San Juan sa Metro Manila nga nagmarka sa mahinungdanong lakang alang sa pagpalig-on sa inter-city collaboration ug mutual development.
Gihimo ang ceremonial signing sa Sanguniang Panlungsod Meeting Room sa Danao City Hall niadtong Biyernes, Marso 20, 2026.
Nangulo sa Dakbayan sa Danao si Mayor Ramon “Nito” Durano III, uban ni Vice Mayor Ivy Durano ug sakop sa Sangguniang Panlungsod ug ilang giabi-abi ang delegasyon gikan sa Siyudad sa San Juan sa pagpangulo ni Mayor Francisco Javier M. Zamora uban sa iyang mga konsehal nga silang Ervic Vijandre ug James Yap alang sa makasaysayanon nga kalihukan.
Sa iyang mensahe, si Mayor Nito Durano niingon nga ang panag-uban sa duha ka mga siyudad nagpakita sa direksyon sa iyang administrasyon paingon sa lig-on nga panagdugtong ug pagpalapad sa oportunidad.
“At the start of this term, I launched our 5-point connectivity agenda, which includes widening our city’s network—both abroad and at home. We are hopeful that this partnership between the City of Danao and the City of San Juan will bear fruit for the mutual benefit of our people and for the continuing development of both our cities,” matod ni Mayor Durano.
Atol sa programa, si Vice Mayor Ivy Durano nipakita sa gihimo sa Kagamhanan sa Danao sa ilang inisyatiba sa turismo diin naghatag og gibug-aton sa panglantaw sa dakbayan nga mahimong nag-unang destinasyon alang sa malungtaron, community-based ug experience-driven tourism nga gipaluyohan sa lig-on nga pangagamhanan ug policy frameworks.
Gipakita usab sa audio-visual presentation ang kultura sa Siyudad sa Danao, oportunidad ug ang identity niini.
Samtang si Mayor Zamora sa iyang mensahe nipadayag sa ilang paghangop ug pagdayeg sa mainitong pagdawat kanila ug kon unsa ka mahinungdanon ang pagpaambit sa best practices ug kahibalo gikan sa matag usa ka habig.
Iya usab gidayeg ang tourism potential sa Dakbayan sa Danao ug gipasalig ang dakong suporta nga ihatag gikan sa kagamhanan sa Dakbayan sa San Juan alang sa pag-promote sa Danao, nga giila nga growing destination.
Ang Sisterhood nga kasabutan naghulma alang sa kooperasyon tali sa duha ka mga siyudad sa pagpasiugda sa pagbinayloay sa kahibalo, resources ug ang best practices alang sa kalambuan.
Ubos sa kasabutan, ang duha ka mga siyudad nisaad nga magtambayayong sa turismo, patigayon ug industriya, science and technology, culture and arts, urban planning and development, education, sports development, environmental protection, public health ug social services.
Ang Sisterhood Agreement tali sa Danao ug San Juan nagsimbolo sa panag-ambit og sa vision alang sa kalambuan, innovation, ug inclusive development. / AYB