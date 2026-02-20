Danao City vice mayor napili nga bag-ong lider sa mga babayeng magbabalaod sa Sugbo

Napili nga presidente sa Lady Local Legislators League of the Philippines Cebu Chapter si Danao City Vice Mayor Ivy Durano sa gipahigayon nga piniliay sa Huwebes, Pebrero 19, 2026, sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Mandaue.
Si Durano gi-nominate sa iyang mga kaubang mga babaye’ng magbabalaod sa tibuok Probinsiya sa Sugbo ug sa tulo ka mga Siyudad sa Sugbo, Mandaue, ug Lapu-Lapu nga walay niparang kaniya.
Ang maong hugpong gilangkuban kini sa mga babaye’ng magbabalaod sama sa mga konsehal sa lungsod, dakbayan ug barangay, lakip na bise mayor ug kapitan.
Natudlo sab nga iyang bise sa Liga mao si Konsehal Leticia Abangan, Jessa Flores Mier isip Secretary, Anna Marie Blanco nga maoy Treasurer, Louis Marvi Loot-Pinos isip Auditor, ug Alphonsine Corominas nga nagsilbing PRO.
Ang mga Board of Directors naglangkob nilang Lorena Tabora (Carcar) ug Michelle Caballes (Sibonga) sa unang distrito sa Probinsiya sa Sugbo; Guia Romarate sa Alcoy ug Atty. Annabelle Almirante-Birondo sa Argao sa 2nd District; Annette Navarro sa Pinamungajan ug Dr. Stacy Lape-Tajon sa Balamban sa 3rd District; Catherine Gallo sa Tabuelan ug Dr. Juvel Ducay sa Bantayan sa 4th District, Ariane Batao Puno sa Carmen ug Mhel Bacus sa San Francisco sa 5th District; Maricar Lumain sa Badian ug Susan Billiones sa 7th District; Dr. Michelle Abella sa Cebu City; Linda Susan Baring sa Lapu-Lapu City ug Jennifer Del Mar sa Mandaue City.
Nagpasalamat si Durano nga siya ang napili nga mangulo sa maong hugpong.
Alang niya nga ang iyang kadaugan, kadaugan usab sa tanan tungod kay duna silay maayong plano aron molambo ang ilang mga programa. / AYB