Danao Prov. Hospital himuong Vicente Sotto of the North

Giduso ni Fifth District Congressman Duke Frasco ang pagpasar sa House Bill 3313, nga mag-convert sa Danao Provincial Hospital ngadto sa usa ka pasilidad nga dumalaon sa Department of Health.
Sa iyang Facebook post niadtong Miyerkules, Agusto 27, 2025, si Frasco nagkanayon nga ang maong balaudnon mag-ilis sa ngalan sa ospital ngadto sa “Vicente Sotto of the North.”
Sumala ni Frasco, ang Kapitolyo dili na kinahanglan nga mogasto sa operasyon sa ospital o mobayad sa suweldo sa mga doktor ug mga nurses niini.
Ang pundo nga madaginot mahimong gamiton sa pagpaayo sa ubang mga provincial hospital.
Iyang gitumbok ang infirmary sa Sogod nga mahimong i-upgrade ngadto sa Level 1 nga ospital.
Ang kongresista nagkanayon nga kon ang ospital mabalhin sa DOH, ang iyang status mahimong i-upgrade ngadto sa Level 2 o Level 3 nga magtugot sa pagkuha og dugang mga doktor ug nurses ug sa pag-angkon og dugang tambal.
Niadtong Agusto 11, si Frasco nihangyo kang Gobernador Pamela Baricuatro ug sa Provincial Board nga suportahan ang House Bill 3313, nga nagtinguha sa pag-upgrade sa Cebu Provincial Hospital sa Danao City ngadto sa usa ka fully equipped Level II nga ospital nga pagatawgon nga North Cebu Medical Center.
Wala tagda ni Baricuatro niadtong Agusto 13, ang gisugyot nga balaudnon nga nag-ingon nga ang Congressional measure di kinahanglan aron i-upgrade ang medical facility.
Gitambagan ni Baricuatro si Frasco nga magpokus sa pagtukod sa Liloan Children’s Hospital (LCH) sa dili pa mohangyo sa pag-upgrade sa Danao City Provincial Hospital.
Apan, niadtong Agusto 14, giklaro ni Frasco nga ang Provincial Government maoy responsable paggasto sa LCH. / CDF