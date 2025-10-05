Danasan-Asturias access road natrapik

Naghuot ang mga sakyanan nga niagi sa kadalanan sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Danao nga gustong makalusot paingon sa amihanang bahin sa Lalawigan sa Sugbo sa Dominggo, October 5, 2025 aron mahatod ang ilang mga hinabang sa mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog.
Ang maong dalan molatas sa bukid paingon sa Asturias ug Tuburan apan nakasinati na hinuon kinig taas nga linya sa mga sakyanan.
Tungod niini giawhag sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) sa Danao ang mga motorista nga likayan ang pag-agi sa Danasan-Asturias access road paingon sa norte tungod kay taas na kaayo ang linya sa mga sakyanan ug halos dili na moirog.
Mabutang usab sa peligro ang ilang kahimtang sanglit padayon ang aftershocks ug dunay mga dapit sa bukid nga modahili ang yuta.
Nagpadala na og traffic personnel ang kagamhanan sa Danao aron magiyahan ang ubang motorista nga mabalik sa national highway. / AYB