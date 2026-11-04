Danguyngoy sa inahan

Dili mapugngan ni Rosalita Gualiza nga makahilak matag mahinumdoman ang makalilisang nga panghitabo niadtong Nobiyembre 4, 2025, sa dihang gibanlas sa dako’ng baha ang iyang anak nga si Stephen Kim Gualiza sa Barangay Binaliw, Cebu City sa dihang niigo ang Bagyong Tino.
Usa ka tuig human sa trahedya, giduaw ni Rosalita uban sa iyang pamilya ang lubnganan ni Stephen aron sa paghalad og pag-ampo.
Atol sa bagyo, naningkamot si Stephen nga luwason ang iyang inahan taliwala sa kusog nga sulog sa baha.
Apan samtang nagpaingon siya sa ilang balay uban ang ilang iro, nakita mismo ni Rosalita nga gianod ang iyang anak sa bul-og sa tubig.
Nahinumdoman ni Rosalita si Stephen nga usa ka mahigugmaon, responsable nga anak ug igsuon.
Matod niya, mura lang og kagahapon nahitabo ang trahedya tungod kay hangtod karon dili gihapon niya mapugngan ang luha matag mahinumdoman sa hitabo.
Usa na ka tuig ang milabay, apan nagpabilin gihapon ang sakit sa pagkawala ni Stephen.
Alang ni Rosalita, ang kasakit sa pagkawala sa anak di mawala bisan pa og molabay ang daghang katuigan. / Juan Carlo de Vela