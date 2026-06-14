Danyos sa linog sa Mindanao milapas na og P1 bilyon

Nilapas na sa P1 bilyon nga marka ang kadaot sa mga imprastraktura nga agi sa kusog 7.8 magnitude nga linog nga nitay-og sa gawas nga bahin sa Maasim, Sarangani, nga gikonsiderar nga usa sa labing kusog nga linog nga niigo sa Mindanao.
Sa labing uwahi nga situational report nga gipagawas niadtong alas 6:00 sa buntag sa Dominggo, Hunyo 14, 2026, ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) nagkanayon 725 ka mga pasilidad sa imprastraktura ang naapektuhan sa mga dapit nga naigo sa linog.
Natala usab sa mga awtoridad ang 54,000 ka mga nangadaot nga balay, lakip na ang 9,900 ka mga balay nga nangaguba sa hingpit ug 44,100 nga nakasinati og partial nga kadaot.
Kini nga kalamidad nikalas na sab og ubay-ubay nga mga kinabuhi ug gatusan nga nangaangol. Sumala sa NDRRMC, nisaka na sa 61 ang ihap sa nangamatay, lakip ang 54 ka mga nakalas sa Soccsksargen ug pito sa Davao Region.
Samtang, 1,403 ka mga tawo ang nangasamdan, diin kadaghanan kanila natala sa Soccsksargen. Nangita pa usab ang mga awtoridad sa 40 ka mga tawo nga nahanaw, diin 22 niini gikatahong gikan sa Davao Region ug 18 sa Soccsksargen.
Matod sa ahensya, ang linog nakaapekto sa gibanabanang 173,000 ka mga pamilya o mokabat sa 724,000 ka mga indibidwal sa tibuok rehiyon nga naapektuhan.
Giingon nga 34 ka mga evacuation center ang kasamtangang nag-operate ug nagpasilong sa mokabat 2,000 ka mga pamilya o 10,000 ka mga indibidwal nga napugos sa pagbiya sa ilang mga balay tungod sa kabalaka sa kaluwasan ug dako nga kadaot sa istruktura.
Ang grabeng kadaot nakapugos sa mga lokal nga kagamhanan sa pagpaubos sa 13 ka mga dakbayan ug lungsod sa state of calamity, aron mas paspas ang paggamit sa emergency funds ug mga kahimanan para sa relief ug recovery operations.
Bisan pa man sa nagpadayong mga pagtabang, giangkon sa mga awtoridad nga ang rehabilitasyon magkinahanglan og dako nga pundo ug kahimanan, hilabi na sa pag-ayo ug pagtukod pag-usab sa nangadaot nga mga dalan, taytayan, mga pampublikong edipisyo, tunghaan, ug uban pang importanteng mga pasilidad.
Gitaho sa NDRRMC nga ang mga ahensya sa gobiyerno ug mga lokal nga kagamhanan nakahatag na og P67.6 milyones nga kantidad sa tabang ngadto sa apektadong mga pamilya, lakip na ang mga food pack, mga materyales sa emergency shelter, ug uban pang relief supplies.
Ang mga emergency responder nagpadayon sa paghimo og damage assessment, clearing operation, ug search-and-rescue mission sa mga komunidad nga labing naapektuhan samtang nagpadayon pa ang mga aftershock sa pipila ka bahin sa Mindanao.
Matod sa mga opisyal, ang labing uwahi nga mga numero mahimo pa nga mausab alang sa validation samtang ang mga assessment team nakaabot na sa mga hilit nga dapit ug nag-verify sa mga report gikan sa mga lokal nga buhatan sa disaster management. / TPM/SunStar Philippines