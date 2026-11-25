Nagkaguliyang ang mga tawo nga duol sa nahitabuan sa nalimbuwad nga trak de karga sa Sityo Dam, Barangay Poblacion 1, Dakbayan sa Carcar niadtong alas 10 sa buntag, adlaw’ng Miyerkules, Nobiyembre 25, 2026.
Ang maong kaguliyang sa mga tawo nahitabo tungod kay ang gikarga nga kinarton sa mga binotelya nga ilimno’ng makahubog nagpasad sa gitagakan sa maong sakyanan.
Nag-iyahay og punit ang mga tawo sagad mga lalaki sa mga botelya nga wala mabuak o intact pa ang sulod, ilabi na nga atol nga gisaulog ang pista sa maong lugar.
Base sa imbestigasyon sa Carcar City Police Station nga ang maong trak de karga gimaneho ni alyas Francis, hingkod ang panuigon ug taga Barangay Jugan, Lungsod sa Consolacion.
Nagtungas niadtong higayona ang maong sakyanan nga naggikan sa Poblacion 3 paingon sa Poblacion 1, Carcar apan nawagtangan sa kontrol ang drayber hinungdan nga natagak sa pangpang ang trak.
Viral ang kuha nga video nga gi-share sa social media diin makita nga nagkapuliki ang mga tawo og punit sa mga binotelya sa bino, ug adunay uban nga kinarton ang kuha, samtang ang trak nahayang pa.
Daghan ang nalipay kay tayming nga pista og nalibre ang ilang pang-inom, pulotan na lay ilang gipangita.
Wa pa matino kon unsay sitwasyon sa drayber ingon man ang danyos sa mga produkto nga iyang gikarga. /