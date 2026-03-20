Data systems, reforms, tubag sa krisis sa basura sa Sugbo

Nagduso ang nasudnong kagamhanan og mga “structural reforms” ug modernong data systems isip long-term nga solusyon sa nagkagrabe nga krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Atol sa press briefing niadtong Martes, Marso 17, 2026, sa Bagong Pilipinas Studios Visayas sa Mandaue City, niingon si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro nga ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) nirekomendar og mga lakang nga nagtumong sa pagpakunhod sa gidaghanon sa basura ug pagpalambo sa kapasidad sa pagproseso niini.
Usa sa mga nag-unang sugyot mao ang pagpakunhod sa basura gikan pa lang sa tinubdan.
Matod ni Castro, kini nga stratehiya importante aron mogaan ang kahuot sa mga landfill ug sa sistema sa koleksyon.
Gisubli sab sa DENR ang panginahanglan sa hingpit nga pagpatuman sa waste segregation sa lebel sa panimalay, dungan sa pagtukod og mga processing facilities sa mga barangay aron maseguro nga ang mga madunot ug ma-recycle nga mga materyales maproseso na sa dili pa kini moabot sa disposal sites.
Kahinumduman nga niadtong Disyembre 2025, gipahibalo ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang estriktong pagpatuman sa “no segregation, no collection” pag-abot sa Pebrero 2026.
Apan tungod sa trahedya sa Binaliw Landfill niadtong Enero 8, 2026, nasira ang bugtong landfill sa siyudad.
Tungod niini, napugos ang gobiyerno sa pagpangita og landfill gawas sa dakbayan ug nauswag ang pagpatuman sa maong polisiya.
Matod ni Castro, giduso sa DENR ang pagtukod og mga large-scale recycling systems ug ang pagsagop sa circular economy aron mapalig-on ang pag-reuse ug pag-recycle sa mga basura sa dakbayan.
Giangkon ni Castro nga kini nga pamaagi wala pa masugdi ug ma-practice sa level sa kabalayan.
Gilikayan niini ang “kuha–himo–labay” nga modelo aron maminusan ang basura ug makadaginot sa gasto.
Aron makompleto kini nga mga paningkamot, gisugyot ni Castro nga ang DENR magtukod og mga integrated waste management facilities nga makadumala sa sorting, recycling, ug disposal sa usa ka sentralisadong dapit.
Nagduso sab ang ahensiya alang sa usa ka integrated waste data and monitoring system aron mapalambo ang pag-track, pagplano, ug pagpatuman sa mga balaod sa basura.
Kini nga mga sugyot nitumaw samtang ang Dakbayan sa Sugbo padayon nga naningkamot sa pagsulbad sa nagtipun-og nga basura ug limitado nga kapasidad sa disposal nga nagpakita sa dinalian nga panginahanglan alang sa koordinasyon sa tanang lebel sa kagamhanan. / EHP