Datu mipagawas og nostalgic single nga “Mango Avenue”

Nagpagawas ang Zamboangueño-Cebuano singer-songwriter nga si Datu og bag-ong single nga “Mango Avenue” niadtong Abril 10, 2026, nga nagdala og tema sa nostalgia, kausaban, ug bittersweet heartbreak nga nalambigit sa iyang personal nga kasinatian sa General Maxilom Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Ang kanta naghulagway sa iyang worst heartbreak ug labing lipay nga mga handumanan nga iyang nasinati sa maong dalan nga dugay na nga simbolo sa nightlife ug kultura sa dakbayan.
“Sa akong kanta, naa’y linya nga ‘on Mango Avenue, nothing really lasts,’ buot pasabot niini, tanang butang sa kini nga kadalanan dili permanente,” sumala ni Datu.
Dugang pa niya nga gusto niyang ipadayag sa kanta nga importante ang pagdawat sa kausaban ug paggakos sa kagahapon, maayo man o dili, aron makapadayon sa kaugmaon.
Ang “Mango Avenue” nagdala og city pop, funk, ug soul influences ug tampok usab ang iyang signature nga “vocal orchestra,” samtang gitabangan kini og produce ni Angelo Salud o mas nailhan nga si Anj.
Karon, mahimo na nga ma-stream sa tanang major streaming platforms ang “Mango Avenue” nga gilauman nga makahatag og panumdoman ug koneksyon sa daghang Cebuano nga nakaagi na sa maong dalan. / PR