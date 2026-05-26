Dautan’g panahon hayan masinati sa Thurs-Sat

Posibleng mahimong bagyo ang low pressure area (LPA) kasamtangan nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR), sumala sa weather bureau niadtong Martes, Mayo 26, 2026.
Sa usa ka press conference, gipahayag ni Daniel James Villamil sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga ang trough o sumpay sa LPA maoy nagdala og mga pag-ulan sa amihanan ug sidlakang bahin sa Mindanao.
Ang LPA nahimutang sa 1,370 kilometros sa sidlakan sa amihanang-sidlakang Mindanao sa alas 8 sa buntag.
Dugang pa ni Villamil, posibleng mosulod sa PAR ang maong LPA sa ulahing bahin ning semanaha ug paganlan kini og “Domeng”.
“Later today, it will bring rain over most of Mindanao and Palawan,” matod niya.
Dugang pa ni Villamil nga ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod padayong makasinati og sa kasagaran maayong dagan sa panahon, apan adunay mga pat-ak-pat-ak nga pag-ulan ug thunderstorms sa hapon ug sa gabii.
Apan, iyang gitataw nga ang mas gitutokan karon mao ang epekto sa maong dautang panahon ngadto sa southwesterly windflow (habagat).
“The potential cyclone could trigger the southwesterly windflow and cause scattered rains and thunderstorms over Zamboanga Peninsula, BARMM, Soccsksargen, Western Visayas, Negros Island, and Palawan, likely from Thursday to Saturday,” matod niya.
Posible sab ang kusog nga pag-ulan, kalit nga pagbaha, ug pagdahili sa yuta sa mga apektado nga lugar, dugang pa ni Villamil.
Gipaabot sa Pagasa nga ang southwesterly windflow maoy mopatigbabaw sa Palawan ug sa kasadpang bahin sa Visayas ug Mindanao hangtod sa weekend.
Matod ni Villamil, tungod sa potensyal nga bagyo, posible sab ang kasarangan hangtod sa dagkong mga balod sa kadagatan sa sidlakang bahin sa nasod paingon sa katapusan sa semana. / PNA