Davao Occidental gitay-og sa magnitude 6.4 nga linog

Gipaubos sa alerto ang pipila ka dapit sa Mindanao human gitay-og sa kusog nga magnitude 6.4 nga linog ang Lalawigan sa Davao Occidental niadtong udto sa Agusto 8, 2026.
Bisan kon walay gidala nga hulga sa tsunami, gipasidan-an sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang publiko nga mangandam batok sa posibleng sunodsunod ug mas peligrosong aftershocks. Ang tektonik nga linog niigo 37 kilometros habagatang-kasadpan sa Balut Island alas 12:14 sa udto diin adunay giladmon nga 13 kilometros.
Nakasinati og Intensity V o kusog nga pag-uyog ang Lungsod sa Glan, Sarangani, samtang Intensity IV sab ang sa Kiamba, Sarangani; General Santos City; Malungon ug Alabel, Sarangani; lakip na sa Tupi ug Polomolok sa South Cotabato.
Nakaabot sab ang Intensity III nga pagtay-og sa Maasim, Maitum, ug Malapatan, Sarangani; Lake Sebu ug Tampakan, South Cotabato, ug Intensity II sa Dakbayan sa Koronadal, Banga, ug Surallah sa South Cotabato.
“No destructive tsunami threat exists based on available data,” matod sa opisyal nga advisory sa Phivolcs. / PNA