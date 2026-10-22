Davis giabibahan og ‘MVP!’ sa Washington

Giabibahan og “MVP! MVP!” si Anthony Davis sa mga dumadapig sa hosts Washington Wizards sa wala pa nahuman ang 1st quarter atol sa ilang kadaugan batok sa Milwaukee Bucks, 128-116, kagahapon, Oktubre 22, 2026 (PH time), sa 2026-27 National Basketball Association (NBA).
Tataw nga nakahatag kini og dugang kadasig kang Davis ug gipangulohan niya ang dakong kadaugan sa Wizards pinaagi sa iyang 34 puntos ug 12 rebounds.
Si Davis nabalhin sa Wizards gikan sa Dallas Mavericks niadtong Pebrero 2026 sa ulahing bahin sa niaging season. / Gikan sa wires