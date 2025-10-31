Davis gipasakaa’g kaso sa iyang ex

Gipasakaan si three-division world boxing champion American Gervonta Davis og mga kaso nga battery, kidnapping ug lain pang tulo sa iyang kanhi uyab nga adunay kalambigitan sa usa ka insidente sa sayong bahin ning semanaha sa Miami.
Sa mga kaso nga iyang gisang-at, si Courtney Rossel, kinsa usa ka waitress, niingon nga nisulod si Davis sa nightclub nga iyang gitrabahuan niadtong Lu-nes, Oktubre 27, 2025, ug giataki siya niini.
Matod ni Rossel nga gituok, gibira, gitukmod, ug gihapak siya ni Davis sa likod sa iyang tulo niadtong higayuna. / Gikan sa wires