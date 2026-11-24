Napiling bag-ong Players of the Week sa ikalimang semana sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) sila si Washington Wizards forward-center Anthony Davis ug Denver Nuggets center Nikola Jokić.
Si Davis, kinsa maoy napili gikan sa Eastern Conference, nag-average og 26.5 puntos ug 9 rebounds sa miaging semana samtang si Jokic, kinsa maoy napili gikan sa Western Conference, nag-average og 28.8 puntos ug 12 rebounds.
Kini maoy labing unang higayon sa season nga nadaog nila ni Davis ug Jokic ang pasidungog. / Gikan sa wires