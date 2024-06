Davis mi-knockout ni Martin sa 8th round

Nadepensaan ni American Gervonta “Tank” Davis ang iyang World Boxing Association (WBA) lightweight title pinaagi sa 8th round knockout nga kadaugan batok sa iyang kababayang si Frank Martin kagahapon, Hunyo 16, 2024 (PH time) sa MGM Grand Garden sa Las Vegas, USA.

Usa ka 1-2 nga kumbinasyon ang gibuhian ni Davis nga gi­sundan dayon og left cross – tanan pulos niigo sa nawong – ang nagpatumba ni Martin sa ika-1:29 minutos sa 8th round.

Nakabarog pa man tuod si Martin apan tataw nga na­bungog pa kini ug giundang na sa referee ang away.

“I knew the way he fell he wasn’t getting back up,” matod ni Davis, kinsa maoy labing unang nakapilde ni Martin.

Si Davis miabante sa 30-0, 28KOs nga rekord samtang si Mar­tin nahagbong sa 18-1, 12KOs nga baraha. “I got caught with a shot that I didn’t see. It came from underneath,” matod ni Martin.